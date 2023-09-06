«Вратари РПЛ – лучшие тестировщики. Обосрут при первой возможности, если есть косяки». Спиряков о своем бренде перчаток

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Евгений Спиряков рассказал о сотрудничестве с вратарями РПЛ.

Тренер вратарей «Амкала» занимается производством вратарских перчаток под собственным брендом.

«Прежде чем запустить модель в массовое производство, нужно протестировать сэмпл. Проще говоря, настоящий голкипер должен сыграть в тестовой модели и сказать – ок или не ок.

Я пользуюсь знакомством с вратарями РПЛ, ведь это самые крутые тестировщики перчаток. Им невероятно важно качество, поэтому они обосрут перчатки при первой возможности (конечно, только если в модели есть косяки). Плюс у них большая нагрузка на тренировках: скорости выше, удары сильнее.

Последнее время я прошу протестить перчатки не только Акинфеева и Сафонова, но и Одоевского из «Зенита». Он клиент нашего магазина, заказывал две пары, и я заодно выслал Даньке на пробу пару сэмплов.

Забавно, что вратари-профи часто не особо шарят в типах кроя и латекса. Раньше я говорил с ними на профессиональном языке, но мы друг друга не понимали:

– Смотри, эти перчатки в крое Roll Finger, у них backhand сделан из неопрена, а еще long palm технология.

– Это типа пальцы круглые?

Исключение – Егор Бабурин. Он фанат перчаток, перепробовал всех производителей и все вариации. Особенно приятно, что сейчас он играет в Spire», – рассказал тренер вратарей «Амкала».

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12 комментариев

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antip2000@pisem.net
Ответ Игорь Пичугин
Интересно за банят меня если я напишу Обрсрут!
Лучше бы банили тех, кто слово "забанят" пишет раздельно.
+20
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+20
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Ivchev
На самом деле из-за того кто он тут многие не воспринимают всерьёз то что говорит, но мне честно говоря интересно когда он про перчатки рассказывает))
+10
-2
+8
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Юрий Король
Не понял. Это он прорекламил?
+7
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Olimjon Nazarov
Ответ Юрий Король
Не понял. Это он прорекламил?
А вдруг на спортсе есть много голкиперов, которые будут стоять в очереди в его магазине ради перчаток 😁😁😁
+4
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djoka joke
молодец парень, успехов в бизнесе!)
+4
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Виталик Украинский
Не понял. Но очень интересно.
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Peter Parker
Ответ antip2000@pisem.net
Лучше бы банили тех, кто слово "забанят" пишет раздельно.
Возможно, что это какой-то его местный диалект связанный с баней, не из Миллеровки ли он часом?
+1
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