Хрюнов – о матче «Динамо Киров» и 2DROTS на плавучем доке: «Было бы интересно устроит бой авианосце»

Владимир Хрюнов назвал интересным боксерский поединок на борту авианосца.

«Такие вещи сказываются на популяризации спорта в нашей стране. Я их поддерживаю. Было бы интересно организовать бой на авианосце. Даже было такое предложение когда-то.

Знаете, я классической промоутер и придерживаюсь спортивных сооружений. У нас в стране прекрасная инфраструктура. Я не думаю, что сейчас требуется проводить поединки в необычных местах», – сказал .

Напомним, что 2Drots победил кировское «Динамо» в матче 1/64 финала Кубка России (0:2). Матч проходил на плавучем доке в Мурманской области.

Хрюнов – о следующем сопернике Тактарова: «Это будет представитель мексиканской группировки, с которой у него возникал инцидент»