Хавбек 2D Манна о премиальных за победу над «Динамо» Киров: «Побольше, чем обычно, но не двойные. Хотя, может, боссы обрадуются, будет что-нибудь...»

Манна рассказал о премиальных в 2Drots за победу над «Динамо» Киров.

Сегодня «самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

– Мы продолжаем творить историю, для этого мы тренируемся, собираемся. Каждый шаг мотивирует нас делать следующий большой шаг. Хотим пройти в Кубке как можно дальше, сыграть с клубом Первой лиги, РПЛ.

– Что Жека и Некит говорили по поводу премиальных?

– Чуть побольше, чем обычно, но не двойные. Не знаю, сколько.

– Ну будете сейчас качать, просить двойные, тройные…

– Мы это заранее обсуждали. Может, конечно, боссы обрадуются, будет что-нибудь…

– Как тебе локация, где прошел матч?

– Наша команда не в первый раз выступает на таких интересных стадионах, поэтому мы к этому были готовы лучше, чем соперник. Нам без разницы, какое поле, какой мяч.

– Не удивила вообще вся эта ситуация?

– Нет такого, что я буду ходить и восхищаться. Главное, что поле нормальное и мяч хороший, – сказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

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