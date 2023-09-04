Хавбек 2D Манна о премиальных за победу над «Динамо» Киров: «Побольше, чем обычно, но не двойные. Хотя, может, боссы обрадуются, будет что-нибудь...»
Манна рассказал о премиальных в 2Drots за победу над «Динамо» Киров.
Сегодня «самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.
– Мы продолжаем творить историю, для этого мы тренируемся, собираемся. Каждый шаг мотивирует нас делать следующий большой шаг. Хотим пройти в Кубке как можно дальше, сыграть с клубом Первой лиги, РПЛ.
– Что Жека и Некит говорили по поводу премиальных?
– Чуть побольше, чем обычно, но не двойные. Не знаю, сколько.
– Ну будете сейчас качать, просить двойные, тройные…
– Мы это заранее обсуждали. Может, конечно, боссы обрадуются, будет что-нибудь…
– Как тебе локация, где прошел матч?
– Наша команда не в первый раз выступает на таких интересных стадионах, поэтому мы к этому были готовы лучше, чем соперник. Нам без разницы, какое поле, какой мяч.
– Не удивила вообще вся эта ситуация?
– Нет такого, что я буду ходить и восхищаться. Главное, что поле нормальное и мяч хороший, – сказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.
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