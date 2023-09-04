Филимонов о матче Кубка в сухом доке: «Это неприемлемо. Тогда мы будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолете»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Александр Филимонов Динамо Киров стадионы Чемпионат.com 2Drots Медиафутбол

Александр Филимонов недоволен решением перенести матч Кубка в Белокаменку.

Матч 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» пройдет в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. Игра должна была пройти в Кирове, так как «Динамо» является командой-хозяйкой.

«Неправильно проводить матч между 2Drots и кировским «Динамо» в Кубке на берегу Баренцева моря. Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения это неприемлемо.

Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолете. Это превращает футбол… Если Кубок России является серьезным соревнованием, то этого не должно быть. Если это развлечение и не очень серьезно, а относятся к этому в духе «дети играют в детском саду», – тогда так оно и будет.

Знаете, как у нас бывает: запрещают играть на футбольных полях, а в нефутбольном месте разрешают», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.

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Матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно

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19 комментариев

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Хейтер_Антона_Чейза_228
Самое странное, что это домашний по протоколу матч для Кирова. То есть хотелки и рекламу для сброда из медиалиги исполняют за счёт обычной команды, которой не повезло на такой жребий напороться.
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Birkin
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Самое странное, что это домашний по протоколу матч для Кирова. То есть хотелки и рекламу для сброда из медиалиги исполняют за счёт обычной команды, которой не повезло на такой жребий напороться.
все так, только это хотелки РФС и спонсора кубка
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savik-A.M.
Ответ T622222
Саня, так это не футбол 🤣
это кубок России а не медиалига
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tw1st37
Ответ Lyelik
Если бы такой матч проводили условные шотландцы или испанцы, то все бы говорили: "продвинуто, это же не рпл". По мне, такой матч, на такой ничего не решающей стадии имеет право на жизнь.
Зачем тогда вообще все остальные стадии до финала? Бумажки бы вытягивали, кто в финале играет и время бы не тратили
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T622222
Саня, так это не футбол 🤣
+9
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Lyelik
Если бы такой матч проводили условные шотландцы или испанцы, то все бы говорили: "продвинуто, это же не рпл".

По мне, такой матч, на такой ничего не решающей стадии имеет право на жизнь.
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Benladon
Ответ Lyelik
Если бы такой матч проводили условные шотландцы или испанцы, то все бы говорили: "продвинуто, это же не рпл". По мне, такой матч, на такой ничего не решающей стадии имеет право на жизнь.
Если бы проводили бы на плавучей платформе, с доступом для всех зрителей. Или что-то еще в этом духе, то тогда можно было сказать, что продвинуто. Но сейчас проводят в большой бетонной коробке в закрытом городе, куда просто так не попасть.
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Алексей Ненахов
У нас Оренбургу не давали выйти в РПЛ , потом ещё клубы были к которым прицепились за стадионы , а тут на тебе , цирк сплошной
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Spartakus1984
Как раз таки приемлемо,это же медиа футбол
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Ольга Байкова
Жалко что не напечатали во что превращают футбол эти.......
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Мақсат Алдаш
Прав
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Эндрю81
Ложка дегтя портит бочку меда.
Команды Медиалиги* превращают серьезный турнир в фарс.

*Медиалига - приближенный вид спорта(с)Глушаков.
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Тюменец
В Соликамске и Калыме будете играть, коли не нравится. Так если дальше дело пойдет…
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Ольга Байкова
Ответ Геннадий Тимченко
команды согласились, значит для них это приемлемо
под пулеметом
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