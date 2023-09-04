Филимонов о матче Кубка в сухом доке: «Это неприемлемо. Тогда мы будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолете»

Александр Филимонов недоволен решением перенести матч Кубка в Белокаменку.

Матч 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» пройдет в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. Игра должна была пройти в Кирове, так как «Динамо» является командой-хозяйкой.

«Неправильно проводить матч между 2Drots и кировским «Динамо» в Кубке на берегу Баренцева моря. Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения это неприемлемо.

Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или в самолете. Это превращает футбол… Если Кубок России является серьезным соревнованием, то этого не должно быть. Если это развлечение и не очень серьезно, а относятся к этому в духе «дети играют в детском саду», – тогда так оно и будет.

Знаете, как у нас бывает: запрещают играть на футбольных полях, а в нефутбольном месте разрешают», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.

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Матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно

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