Плавучая станция «Арктик СПГ 2» может принять матч «Динамо» Киров – 2Drots. Недавно ее посетил Путин

Теги ФОНБЕТ Кубок России Владимир Путин Динамо Киров Кирилл Терешин Дмитрий Кортава стадионы 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Карен Арутюнян Медиафутбол

2Drots и «Динамо» Киров могут сыграть на плавучей станции «Арктик СПГ 2».

Первым об этом сообщил президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

«2D и кировское «Динамо» предположительно сыграют не в Мурманске, а на большой, огромной, плавучей станции СПГ 2 в Белокаменке. Считай, в море. На краю земли.

Мероприятие будет официальным. Организуют его РФС («Новатэк») и «Фонбет».

Станция «Арктик СПГ 2» связана с производством сжиженного природного газа. Это проект «Новатэк». Недавно на СПГ 2 приезжал Владимир Путин.

Всех участников, в особенности кировское «Динамо», которое вряд ли когда-то получило бы столь классный медийный бонус, можно только поздравить», – написал Егоров.

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин подтвердил планы провести игру на СПГ 2.

«История с матчем на берегу Баренцевого моря – это настоящая романтика футбола, самой народной игры, в которую можно играть повсюду, включая морской плавучий док. Я говорил со многими парнями – Димой Егоровым, Гасом, Владом Ослоновским, Димой Кортава, Жекой и Кареном из 2Drots. Для всех эта история – топ.

Футбол в Заполярье ломает шаблоны, это новый опыт, крутой контент из места, где бы парни никогда не побывали. Именно этим Кубок страны и отличается от других турниров – новыми возможностями.

С учетом того, что клубы не потратятся, за них решат все логистические вопросы, мы проведем прямую телетрансляцию, а победитель матча по регламенту Кубка получит еще 1,5 млн рублей, ни у кого из клубов вопросов нет.

Предложим им еще разыграть  квоту выездных мест для их самых активных болельщиков», – сообщил Терешин.

«Арктик СПГ 2» – проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Ожидается, что проект полностью будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года.

Всего будут построены три технологичные линии. В июле этого года президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

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13 комментариев

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rarog
Приплетение Путина прошло успешно
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Старый Волк
Ответ Александр Русанов
Ну пусть выиграет этот матч и играет дома. Эту стадию они играют в гостях и стадион выбирают Дроты
На вчерашней жеребьевке кубка хозяином встречи было определено кировское «Динамо».
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Старый Волк
Кировское «Динамо» должно играть свой домашний матч в Кирове! При родных болельщиках! Оставьте это медийное 💩 медианедофутболу
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Любезный Коссутий
как проработавший 10 лет на морских буровых, ответственно заявляю, что на плавучих платформах не бывает встроенных футбольных полей. максимум - спортзал, и ветролетка, которая зачастую используется как беговая дорожка.

поэтому, не вижу смысла играть ВОЗЛЕ баржи, когда можно сыграть на стадионе. кроме медийного, разве что.
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Старый Волк
Ответ Александр Русанов
Ну значит продались за недорого. И чем тогда они лучше медийки
Успокойся. В своих соцсетях кировчане уже опровергли проведение матча где-то за пределами Кирова.
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_Greg Moore
Следующий матч можно попробовать организовать на Луне-25. Медиа отдача будет ещё больше
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Александр Русанов
Ответ Старый Волк
На вчерашней жеребьевке кубка хозяином встречи было определено кировское «Динамо».
Ну значит продались за недорого. И чем тогда они лучше медийки
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