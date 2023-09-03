«Броуки» презентовали новый комплект формы на МФЛ-4 в цветах флага России

«Броуки» представили новую форму на четвертый сезон Winline Медиалиги.

Комплект выполнен в форме «триколора»: белая футболка, синие шорты и красные гетры.

«Форма – это наша с Артемом [Райзеном] идея. Моя позиция проста.

1. Нужно помнить, какая страна собрала нас всех под эгидой : команды из разных стран, людей из разных государств: от Африки до Азии. И не стесняться этого.

2. Нужно помнить, что эти цвета представляли нашу страну и наших предков еще при Петре, и они не являются собственностью того или иного политического режима.

3. Нужно помнить, что мы – не нейтральные. Мы – русские или россияне. Со своим флагом. И что нам нужно не открещиваться от своей страны, а всеми силами нужно стараться менять ее к лучшему, как бы тяжело эти ни было. Откреститься намного легче.

Нас не сломать. И нас не отменить», – написал президент клуба Дмитрий Егоров.

Фото: телеграм-канал «Броуков»

Сегодня « » сыграет с «Бей Беги» в 1-м туре Медиалиги. Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный», начало – в 17:30.