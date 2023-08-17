Егоров в ответ на слова Райзена: «Ливать из медиафутбола не собираюсь»
Дмитрий Егоров ответил на слова Райзена, сказанные ранее в интервью Sports.ru.
«От себя могу сказать три вещи:
1. Ливать из медиафутбола не собираюсь.
2. Цели непременно выиграть титул во что бы то ни стало – нет. Важнее путь: матчи в разных городах и странах, социальные проекты.
3. «Броуки» – это бизнес. Он должен расти, приносить доход и выходить за рамки футбола.
Но для того, чтобы все работало, конечно, нужно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься и из-за этого быть максимально вовлеченным.
За 300 млн продал бы с Райзеном хорошим людям и остался бы в проекте гендиректором», – написал президент «БроукБойз».
Напомним, что Райзен сказал, что хочет уйти из медиафутбола. Но делать это без выполненных для себя целей – будет не по-мужски. Также заявил, что готов продать «БроукБойз» за 300 млн рублей.
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