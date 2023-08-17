Егоров в ответ на слова Райзена: «Ливать из медиафутбола не собираюсь»

Дмитрий Егоров ответил на слова Райзена, сказанные ранее в интервью Sports.ru.

«От себя могу сказать три вещи:

1. Ливать из медиафутбола не собираюсь.

2. Цели непременно выиграть титул во что бы то ни стало – нет. Важнее путь: матчи в разных городах и странах, социальные проекты.

3. « » – это бизнес. Он должен расти, приносить доход и выходить за рамки футбола.

Но для того, чтобы все работало, конечно, нужно получать удовольствие от того, чем ты занимаешься и из-за этого быть максимально вовлеченным.

За 300 млн продал бы с Райзеном хорошим людям и остался бы в проекте гендиректором», – написал президент «БроукБойз».

Напомним, что Райзен сказал, что хочет уйти из медиафутбола. Но делать это без выполненных для себя целей – будет не по-мужски. Также заявил, что готов продать «БроукБойз» за 300 млн рублей.