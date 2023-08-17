Райзен о Егорове: «В Димане я уверен, знаю насколько он честный человек»

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Райзен рассказал о взаимоотношениях с президентом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым.

«У нас бывает иногда такое, что мы можем в позицию встать, но глобально – нет. Мы знаем, что мы за люди. В Димане я уверен, знаю насколько он честный человек.

То, что он местами псих, как и я – это нормально. У нас вообще разные типы характеров. Но есть уровень доверия. Если он высокий – все споры преодолимы. Я могу любой документ подписать, даже если жизнь моя будет стоять, я знаю, что Диман не прокинет», – рассказал президент «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

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