Азамат Мусагалиев: «Для меня «Спартак» всегда чемпион. В 95-м вся страна была на ушах от их игры в ЛЧ. Я, мальчишка, конечно, подключился»

Азамат Мусагалиев рассказал, как полюбил московский «Спартак».

– Вы хотите сыграть с «Зенитом», но болеете-то за «Спартак». С чего началась любовь к красно-белым?

– В 1995 году вся футбольная страна была на ушах от выступления « » в групповом этапе Лиги чемпионов. Шесть побед в шести матчах! Как 11-летний мальчишка, я, конечно, к этому подключился. С тех пор болею за «Спартак».

– И сейчас по знакомы с Александром Соболевым, Георгием Джикией. С кем еще?

– С ними и до этого был знаком. Плюс с Андреем Ещенко. С этими ребятами и общаюсь.

– Раньше «Спартак» постоянно брал титулы в России. Не болит душа из-за того, что после 2017-го это никак не удается?

– Если у тебя не болит душа, значит, она не красно-белая. «Спартак» – такой клуб, который не дает душе покоя. Это самое классное в футболе, когда такие порывы терзают тебя туда-сюда. Всегда очень рад победам – и огорчаюсь из-за неудач, – рассказал комик и президент медиафутбольного клуба «10».