Азамат Мусагалиев: «Для меня «Спартак» всегда чемпион. В 95-м вся страна была на ушах от их игры в ЛЧ. Я, мальчишка, конечно, подключился»

Теги Спартак премьер-лига Россия Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев рассказал, как полюбил московский «Спартак».

– Вы хотите сыграть с «Зенитом», но болеете-то за «Спартак». С чего началась любовь к красно-белым?

– В 1995 году вся футбольная страна была на ушах от выступления «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов. Шесть побед в шести матчах! Как 11-летний мальчишка, я, конечно, к этому подключился. С тех пор болею за «Спартак».

– И сейчас по Медиалиге знакомы с Александром Соболевым, Георгием Джикией. С кем еще?

– С ними и до этого был знаком. Плюс с Андреем Ещенко. С этими ребятами и общаюсь.

– Раньше «Спартак» постоянно брал титулы в России. Не болит душа из-за того, что после 2017-го это никак не удается?

– Если у тебя не болит душа, значит, она не красно-белая. «Спартак» – такой клуб, который не дает душе покоя. Это самое классное в футболе, когда такие порывы терзают тебя туда-сюда. Всегда очень рад победам – и огорчаюсь из-за неудач, – рассказал комик и президент медиафутбольного клуба «10».

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44 комментария

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.ru
а может, не болей Азамат за Спартак, неисчерпаемый источник смеха и радости... он бы и не стал комиком
+39
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Роман Кириченко
Что говоришь, мальчишка?
+21
-3
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Vitya Karp
все наши победы в прошлом увы
+20
-6
+14
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yarondosnik
Жаль Азамата.
Так то человек вроде хороший, не заслуживает столько страданий
+8
-2
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Оригинальный Ник
Спартак — самый популярный, самый ненавистный и самый любимый клуб России. Сегодня, завтра, всегда
+32
-26
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Мансур Абдрахимов
Хоть одна из радостей в этой ой жизни, в это
трудное время. Болеть, переживать за любимую команду и за любимый спорт.
+9
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ majestic1980
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Чего ты хочешь с четвероклассника? У нас почти вся школа болела за ЦСКА по хоккею. 😁
+8
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Mihail0910
Ответ majestic1980
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А ничего, что он родился в России, или он по твоей логике должен был болеть за Астраханский Волгарь?
+6
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Роман Кириченко
Что говоришь, мальчишка?
"Зачем Зарема нарисовала усы маркером? Это для конспирации, чтоб рука газпрома не дотянулась, ёлки-палки"©️
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Ответ Bobby Shmonka
А давайте вспомним что было 40 лет назад)))) Футбол это здесь и сейчас !!!!!! На сегодняшний день спартак середняк Российского футбола .
Тужься сильнее, может поможет.
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Vitya Karp
Ответ .ru
увы... и ах привет... Vitya... как сам?
прива норм
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free_walker
Спартак для себя тоже всегда чемпион, можно не играть
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Акыл Сатыбалдиев
Я тоже в детстве за Спартак болел, любимым игроком был Андрей Тихонов
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.ru
Ответ Vitya Karp
прива норм
ну вот и ладно...
а то даже не успеваю поймать тебя...
сделал бы себе хотя бы один ник нейтральный, для своих, замаскировал бы комменты знаками препинания...
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Hitgoe Himgob
Ответ Vitya Karp
все наши победы в прошлом увы
Но болеем мы теперь за них всю жизнь. Я во время КУ 97/98 включился
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.ru
Ответ Vitya Karp
все наши победы в прошлом увы
увы... и ах
привет... Vitya... как сам?
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юра георгиевский
Ответ Pb-SE
Глор
Приехал с какого-то киргизского аула и зарабатывает в столице России дешевыми способами авторитет у москов/фанатов. Способ проверенный.
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majestic1980
Ответ Mihail0910
В Британии болея за мелкие клубы, многие болельщики поддерживают при этом большие клубы. Как и в другой любой стране.
Мысль непаскрыта, но допустим и продолжим, что мешает так делать в РФ?
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Mihail0910
Ответ majestic1980
Плюс к этому он этнический казах, так что мог бы и за кого-то с исторической родины поболеть. Кроме того его место рождения никак не отменяет факт глорства. Ты удивишься, но в Британии по моей логике болеют за отнюдь не звёздные клубы 3х и 4х лиг
В Британии болея за мелкие клубы, многие болельщики поддерживают при этом большие клубы. Как и в другой любой стране.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ivan Petrov
Теперь вся школа за зенит топит
Круто! 😊
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Олег Кузнецов
Ответ Оригинальный Ник
Спартак — самый популярный, самый ненавистный и самый любимый клуб России. Сегодня, завтра, всегда
Спартак-всегда вместе!
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Андрей Колбанцев
Азамат , конечно, хороший артист, но не прав, в 90 - х годах ,, Спартак " во главе со своим тренером и полноправным хозяином ,, великим" Олегом Ивановичем , вовсю унижтожал российский футбол.. Ни клуб, ни сборная ничего не добились , за исключением ручного чемпионата Романцева
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юра георгиевский
Одно непонятно, зачем говорить, как ребёнок «чемпион» ... ?! Ты же взрослый дядя, в зеркало посмотри на себя и ещё раз скажи для диагноза.
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Pb-SE
Глор
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Hong Kil
Ну такой себе спич, без закадрового смеха и не поймешь, что это острота такая.
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