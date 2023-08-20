«Джикия и Соболев – очень хорошие президенты! Могут и профессиональную команду создать». Ещенко о бывших партнерах

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Андрей Ещенко считает Александра Соболева и Георгия Джикию хорошими руководителями.

«Джикия и Соболев – очень хорошие президенты! Я-то их уже давно знаю. Они и на тренировки приезжают, и разговаривают со всеми, и интересуются всеми делами. Хотят быть в курсе всего.

Если так и дальше пойдет, то в перспективе могут и профессиональную команду создать. Они молодцы», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Бей Беги».

Джикия и Соболев основали медиафутбольный клуб «Бей Беги» летом прошлого года. Ещенко выступал за команду во втором и третьем сезонах Winline Медиалиги.

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9 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Celsius
А Промес еще лучше - прямо готовый глава наркокартеля! - добавил Ещенко.
Вор в законе !
И подрезать может и наркоты толкнуть
+4
0
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Celsius
А Промес еще лучше - прямо готовый глава наркокартеля! - добавил Ещенко.
+4
-1
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Удар Кержакова
Они и люди то так себе. Какие из них президенты клубов? С ними никто дела иметь не захочет.
+2
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Celsius
Ответ ТрактоПоктер
Вор в законе ! И подрезать может и наркоты толкнуть
Ну просто идеальный спартаковец!
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Фут.Боль
Соболев и артист отличный, Ловчев не даст соврать.
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Сергей Спартакович
им бы тогда с футболом завязать.одни убытки,особенно Джикия.пробник защитника
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Честный контроль
"Было у матери три сына. Двое умных, а третий футболист".
К этим особям поговорка, как нельзя кстати относится.
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Pb-SE
Ответ Celsius
Ну просто идеальный спартаковец!
Скорее идеальный депутат
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