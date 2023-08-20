«Джикия и Соболев – очень хорошие президенты! Могут и профессиональную команду создать». Ещенко о бывших партнерах

Андрей Ещенко считает Александра Соболева и Георгия Джикию хорошими руководителями.

« и – очень хорошие президенты! Я-то их уже давно знаю. Они и на тренировки приезжают, и разговаривают со всеми, и интересуются всеми делами. Хотят быть в курсе всего.

Если так и дальше пойдет, то в перспективе могут и профессиональную команду создать. Они молодцы», – сказал бывший игрок « » и « ».

Джикия и Соболев основали медиафутбольный клуб «Бей Беги» летом прошлого года. Ещенко выступал за команду во втором и третьем сезонах .

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