«Джикия и Соболев – очень хорошие президенты! Могут и профессиональную команду создать». Ещенко о бывших партнерах
Андрей Ещенко считает Александра Соболева и Георгия Джикию хорошими руководителями.
«Джикия и Соболев – очень хорошие президенты! Я-то их уже давно знаю. Они и на тренировки приезжают, и разговаривают со всеми, и интересуются всеми делами. Хотят быть в курсе всего.
Если так и дальше пойдет, то в перспективе могут и профессиональную команду создать. Они молодцы», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Бей Беги».
Джикия и Соболев основали медиафутбольный клуб «Бей Беги» летом прошлого года. Ещенко выступал за команду во втором и третьем сезонах Winline Медиалиги.
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И подрезать может и наркоты толкнуть
К этим особям поговорка, как нельзя кстати относится.