«Уралец» хотел заявить Щербака, но 2D запросили компенсацию. Ситуацию с переходами мы хотим апгрейдить». Кортава о трансферах МФЛ

Дмитрий Кортава высказался о спорных ситуациях при трансферах в Winline МФЛ.

На этой неделе стало известно, что « » и « » не могут договориться об условиях перехода Исая, а в июле появилась информация, что у «Родины Медиа», «Дружины» и « » возник спор из-за трансфера .

« » хотел заявить игрока – Щербака, если не ошибаюсь – но 2Drots запросили компенсацию. Насколько я понимаю, «Уралец» не заплатил, поэтому парень не перешел.

Нужен профсоюз футболистов. Каждую ситуацию надо разбирать индивидуально. Для таких случаев создание профсоюза – это прикольно, по-моему.

К нам в том году футболист обращался, мы разбирались, и в этом году любой игрок может обратиться в палату, обратиться к нам. [Палата] у нас есть. Возможно, мы о ней не объявляли.

Мы много чего хотим апгрейдить в лиге. В том числе, обязательно, историю по переходам. Лига развивается, причем речь не только об МФЛ. Нам надо садиться с Германом и обсуждать эту ситуацию внутри и », – сказал технический директор МФЛ в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.