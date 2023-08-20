«Уралец» хотел заявить Щербака, но 2D запросили компенсацию. Ситуацию с переходами мы хотим апгрейдить». Кортава о трансферах МФЛ

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Дмитрий Кортава высказался о спорных ситуациях при трансферах в Winline МФЛ.

На этой неделе стало известно, что «Родина Медиа» и «Бей Беги» не могут договориться об условиях перехода Исая, а в июле появилась информация, что у «Родины Медиа», «Дружины» и «БроукБойз» возник спор из-за трансфера Кинга.

«Уралец» хотел заявить игрока – Щербака, если не ошибаюсь – но 2Drots запросили компенсацию. Насколько я понимаю, «Уралец» не заплатил, поэтому парень не перешел.

Нужен профсоюз футболистов. Каждую ситуацию надо разбирать индивидуально. Для таких случаев создание профсоюза – это прикольно, по-моему.

К нам в том году футболист обращался, мы разбирались, и в этом году любой игрок может обратиться в палату, обратиться к нам. [Палата] у нас есть. Возможно, мы о ней не объявляли.

Мы много чего хотим апгрейдить в лиге. В том числе, обязательно, историю по переходам. Лига развивается, причем речь не только об МФЛ. Нам надо садиться с Германом и обсуждать эту ситуацию внутри Медиалиги и МКС», – сказал технический директор МФЛ в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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