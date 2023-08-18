«Мы хотим не заработать, хотим хотя бы вернуть свое». Текила о том, почему «Родина Медиа» запросила 100 тысяч рублей за трансфер Исая в «Бей Беги»

Текила объяснил, почему «Родина Медиа» не отпустит Исая в «Бей Беги» бесплатно.

Ранее Исай пожаловался, что «Родина Медиа» запросила у «Бей Беги» компенсацию за его трансфер – 100 тысяч рублей.

«Почему запросили 100 тысяч за Исая? Потому что мы потратили на него эти деньги в последний месяц подготовки к сезону.

Мы хотим не заработать, хотим хотя бы вернуть свое. Не понимаю, почему нет никакого ответного предложения. Должны просто забрать игрока?

Что же вы не сделали это сразу после сезона, платили бы ему зарплату в июле, как это делали мы?» – сказал Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

По регламенту Winline Медиалиги игрок не может перейти в новую команду без согласия клуба, за который он играл в течение календарного года.