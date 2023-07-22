«Дружина» о ситуации с Кингом: «Он дома! Как могут спорить 2 команды, у кого он будет?»
«Дружина» отреагировала на ситуация с форвардом Кингом.
«Он дома! Как могут спорить 2 команды, у кого он будет, если «Родина» его продала в дозаявочное окно. И «Броуки», которые попросили его только на период МКС.
P.s Надеюсь, Александр просто переживает, чтобы «Броуки» у нас его не забрали», – сообщили в телеграм-канале клуба.
Нападающий Кинг в начале 3-го сезона Winline Медиалиги выступал за «Родину Медиа». В дозаявочное окно после 3-го тура «Дружина» выкупила Кинга. Позже «БроукБойз» взяли в аренду нападающего на BetBoom МКС-2023.
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