Марцел Личка: «Я поддерживаю 2Drots, респектую им. Я не против сыграть с ними»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Марцел Личка высказался о своем отношении к матчу «Динамо» – 2Drots.

Напомним, «дроты» как победители BetBoom МКС-2023 осенью сыграют с московским клубом.

«Будущий матч против 2Drots? Будет тяжело. Медиафутбол и футбол – это два разных мира. Я поддерживаю их, респектую! Через эту рекламу мы подтягиваем людей к нам и зарабатываем хорошие деньги.

Это супер – мы дарим людям счастье. Честно скажу, я не против сыграть против 2Drots. У меня некоторые игроки уедут в сборные, а оставшиеся – сыграют с ними матч. Это лучше, чем тренировка.

2Drots сильнее, чем «Броуки»? Сильнее или нет, я буду смотреть на эту игру так, чтобы все получили удовольствие.

Для меня эта игра – тренировочный процесс. Хорошая смесь профессионального футбола. Это интересно для болельщиков. Надо спрашивать у видео-аналитика, будет ли он разбирать 2Drots», – сказал главный тренер «Динамо».

Ранее Личка уже обыгрывал медиафутбольный клуб – «Оренбург» разгромил «БроукБойз» со счетом 9:0 в марте 2023 года.

2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023 и получили возможность сыграть против «Динамо».

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3 комментария

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damondiamond
пишите в личку
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IlyaGrain
Хороший ты мужик, Марцел 👍🏻
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Нейтральный критик
Фигово.
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