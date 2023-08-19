Марцел Личка: «Я поддерживаю 2Drots, респектую им. Я не против сыграть с ними»
Марцел Личка высказался о своем отношении к матчу «Динамо» – 2Drots.
Напомним, «дроты» как победители BetBoom МКС-2023 осенью сыграют с московским клубом.
«Будущий матч против 2Drots? Будет тяжело. Медиафутбол и футбол – это два разных мира. Я поддерживаю их, респектую! Через эту рекламу мы подтягиваем людей к нам и зарабатываем хорошие деньги.
Это супер – мы дарим людям счастье. Честно скажу, я не против сыграть против 2Drots. У меня некоторые игроки уедут в сборные, а оставшиеся – сыграют с ними матч. Это лучше, чем тренировка.
2Drots сильнее, чем «Броуки»? Сильнее или нет, я буду смотреть на эту игру так, чтобы все получили удовольствие.
Для меня эта игра – тренировочный процесс. Хорошая смесь профессионального футбола. Это интересно для болельщиков. Надо спрашивать у видео-аналитика, будет ли он разбирать 2Drots», – сказал главный тренер «Динамо».
Ранее Личка уже обыгрывал медиафутбольный клуб – «Оренбург» разгромил «БроукБойз» со счетом 9:0 в марте 2023 года.
2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023 и получили возможность сыграть против «Динамо».
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