Оренбург» разгромил «БроукБойз» – 9:0. Чипинкос, Райзен и Володя XXL сыграли за клуб Медиалиги

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«Оренбург» разгромил медиафутбольный клуб «БроукБойз» c Чипинкосом и Райзеном в составе.

«Броуки» начали матч медийным составом. Несколько игроков основного состава команды вчера выходили в Самаре в матче сборной Медиалиги против «Крыльев Советов».

Матч прошел в Оренбурге на стадионе «Газовик». Матч посетили 819 зрителей.

«Оренбург» – «БроукБойз» – 9:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Марин, 2:0  – Полуяхтов,3:0 – Акоста, 4:0 – Обухов (п), 5:0 – Титков, 6:0 – Акоста, 7:0 – Оганесян, 8:0 – Акоста, 9:0 – Эктов.

«Оренбург» (стартовый состав): Гошев, Полуяхтов, Гойкович, Хотулев, Керин, Титков, Обухов, Ерохин, Марин, Оганесян, Акоста.

«БроукБойз» (стартовый состав): Шогу, Шина ТВ, Жекич, Саня ФИФА, Топтыга, Шаюн, Володя XXL, Ибра, Ткачук, Райзен, Чипинкос.

Все голы матча можно увидеть в нашем телеграм-канале.

27 комментариев

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avcgloronalduMU
Ответ Александр Жовтяк
Люди, которые вышли сегодня, не считают себя футболистами. Райзен вообще президент команды, который по стоячему мячу через раз попадает. Володя ХХЛ - известный блогер, Чипинкос - вообще без комментариев))
и пусть дальше не считают
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Александр Жовтяк
Ответ avcgloronalduMU
я возмутился их бровадой, что они что то могут, а на деле конечно же нет. дело не в реале, или Ботеве, дело в том, что эти клоуны называют себя футболистами
Люди, которые вышли сегодня, не считают себя футболистами. Райзен вообще президент команды, который по стоячему мячу через раз попадает. Володя ХХЛ - известный блогер, Чипинкос - вообще без комментариев))
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An Kr
Ответ Максим Максюша
Типа это позор проиграть команде РПЛ составом из блогеров?)) че вы душные такие, ты можешь объяснить?))
Умные дети посмотрят и поймут, а нахрена я их смотрел и начнут интересоваться нормальным футболом.
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An Kr
Ответ Максим Максюша
Типа это позор проиграть команде РПЛ составом из блогеров?)) че вы душные такие, ты можешь объяснить?))
Все разговоры до этого от них не подтвердились на деле. Вот это позор.
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avcgloronalduMU
Ответ tony
Могут играть против клубов из ПФЛ, что и показали в Кубке России.
лечитесь
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avcgloronalduMU
Ответ Максим Максюша
А почему им нельзя называть себя футболистами, если они играют в футбол и даже деньги за это зарабатывают?))) капец, ты столько желчи из себя выдавил из за того, что пацаны в футбол играют?))
желчь тут только у тебя, а они шизики - матершинники
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Максим Максюша
Ответ Betting Star
Всё что нужно знать об этом недофутболе.🤔
Чел, если ты, взглянув на составы этих команд перед игрой мог подумать, что результат будет иным, ты это всё, что нужно знать о твоем умственном развитии))) в чем проблема проиграть команде рпл?
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Максим Максюша
Ответ An Kr
Ну что, эта медиалига наконец заткнется?
Типа это позор проиграть команде РПЛ составом из блогеров?)) че вы душные такие, ты можешь объяснить?))
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Roman
Ответ Блуждающий странник
Я думаю и молодежка Оренбурга вынесла бы этих юмористов. Чипинкос, Топтыга, Володя XXL это вообще что такое? У нормального футболиста фамилия у этих будто никнэймы в КС
Так у Оренбурга третий состав тоже был почти. Акоста, который оформил хет-трик, сыграл в этом сезоне РПЛ пять минут суммарно 😀
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ BenWade
Чипинкос 😂😂
Дядя Чипинкос потом персонально каждого наказал, йоу😈🤣
+3
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Михаил Хромаков
а они точно уровень ФНЛ? Не думаю что Оренбург без Веры, Мансильи и тд там кого то хоть 5-0 разгромит
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Максим Максюша
Ответ avcgloronalduMU
я возмутился их бровадой, что они что то могут, а на деле конечно же нет. дело не в реале, или Ботеве, дело в том, что эти клоуны называют себя футболистами
А почему им нельзя называть себя футболистами, если они играют в футбол и даже деньги за это зарабатывают?))) капец, ты столько желчи из себя выдавил из за того, что пацаны в футбол играют?))
+3
-2
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tony
Ответ avcgloronalduMU
я возмутился их бровадой, что они что то могут, а на деле конечно же нет. дело не в реале, или Ботеве, дело в том, что эти клоуны называют себя футболистами
Могут играть против клубов из ПФЛ, что и показали в Кубке России.
+2
-1
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avcgloronalduMU
Ответ Максим Максюша
Кто из них в большой футбол хочет, чипинкос или райзен? 🤣 ты сам это щас придумал про какой то реал и сам же этим возмутился
я возмутился их бровадой, что они что то могут, а на деле конечно же нет.
дело не в реале, или Ботеве, дело в том, что эти клоуны называют себя футболистами
+2
-3
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Блуждающий странник
Я думаю и молодежка Оренбурга вынесла бы этих юмористов. Чипинкос, Топтыга, Володя XXL это вообще что такое? У нормального футболиста фамилия у этих будто никнэймы в КС
+4
-1
+3
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Cat Behemoth
По ходу пожалели "футболистиков". Не стали делать счёт двузначным. А зря.
+2
0
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Blaumerc
Ответ BenWade
Чипинкос 😂😂
это тот которого унизили в камеди клаб?
😁😁😁
+4
0
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Максим Максюша
Ответ avcgloronalduMU
и эти клоуны хотят в большой футбол, в Европу, может ещё реал их подпишет?))
Кто из них в большой футбол хочет, чипинкос или райзен? 🤣 ты сам это щас придумал про какой то реал и сам же этим возмутился
+13
-3
+10
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Dario Alexys
Саня фИфа и Райзен в одном составе ?
К такому меня жизнь не готовила)
0
0
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An Kr
Ну что, эта медиалига наконец заткнется?
+11
0
+11
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Streetbor
просто у Броуков нет Полуяхтова, с ним любой клуб топчик.
+2
-2
0
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Betting Star
Всё что нужно знать об этом недофутболе.🤔
+8
-1
+7
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Александр Зубков
И Ибра не помог )) и Топтыга не забил.
+2
-2
0
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damondiamond
интересные фамилии у второй команды
+2
0
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avcgloronalduMU
и эти клоуны хотят в большой футбол, в Европу, может ещё реал их подпишет?))
+7
-2
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