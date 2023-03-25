Оренбург» разгромил «БроукБойз» – 9:0. Чипинкос, Райзен и Володя XXL сыграли за клуб Медиалиги

«Оренбург» разгромил медиафутбольный клуб «БроукБойз» c Чипинкосом и Райзеном в составе.

«Броуки» начали матч медийным составом. Несколько игроков основного состава команды вчера выходили в Самаре в матче сборной Медиалиги против «Крыльев Советов».

Матч прошел в Оренбурге на стадионе «Газовик». Матч посетили 819 зрителей.

«Оренбург» – «БроукБойз» – 9:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Марин, 2:0 – Полуяхтов,3:0 – Акоста, 4:0 – Обухов (п), 5:0 – Титков, 6:0 – Акоста, 7:0 – Оганесян, 8:0 – Акоста, 9:0 – Эктов.

«Оренбург» (стартовый состав): Гошев, Полуяхтов, Гойкович, Хотулев, Керин, Титков, Обухов, Ерохин, Марин, Оганесян, Акоста.

«БроукБойз» (стартовый состав): Шогу, Шина ТВ, Жекич, Саня ФИФА, Топтыга, Шаюн, Володя XXL, Ибра, Ткачук, Райзен, Чипинкос.

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