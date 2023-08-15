Форвард «Народной Команды» Стронг о Fan ID: «Российскому футболу он не нужен. Решили ограничить доступ тем, кто в прошлом чем-то плохим запомнился»

Теги премьер-лига Россия болельщики Fan ID Winline Медиалига Народная Команда Иван Стронг Медиафутбол

Иван Стронг высказался современном фанатизме в России.

– На твой взгляд, зачем ввели Fan ID? 

– Понятно же, что российскому футболу он не нужен. У нас достаточно безопасные стадионы, и так можно выявить правонарушение.

Просто решили ограничить доступ тем людям, кто в прошлом чем-то плохим запомнился. Многим из них уже лет по 40, они на футбол-то приходят раз в сезон – на дерби.

Не знаю, в целях безопасности его ввели или осваивают бюджет. Надеюсь, что его все-таки отменят. Вот почему в одном турнире он нужен, а в другом – нет? 

– Фанатизм в России мертв?

– Конечно. Все понимают ответственность, осознают последствия. Печально, конечно, что все так произошло. Мы успели застать расцвет, но молодые не успели насладиться.

Кого-то это могло пугать, но мы ничего противоправного не делали, не били посторонних. Что сделано, то сделано. Мы это, к сожалению, уже никак не изменим, – рассказал форвард «Народной Команды» в интервью Степану Кашинцеву для Sports.ru.

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1 комментарий

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