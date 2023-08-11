Форвард «Народной Команды» Стронг о Ещенко: «Ты куда, дед старый, пошел в Медиалигу. Не отложил ничего после карьеры?»

Иван Стронг рассказал, как впервые пришел на медиафутбол и увидел там Ещенко.

– Когда ты узнал о медиафутболе?

– Я случайно попал на финал первой Медиалиги на «ВТБ Арене» 2Drots – Basement. Меня позвал Денис Тюлюлин (боец UFC, болельщик «Спартака» – Sports.ru), ему партнеры дали бесплатные пригласительные. Я взял сына и мы поехали.

Я был в шоке от масштаба – 11 тысяч болельщиков. Вижу, стоит по 50 человек на бровке – думаю, что за херня?

Из игроков я знал только Кутуза, мы с ним давно пересекались.

– В ЛФЛ?

– Нет, в Сокольниках на чемпионатах фан-клубов.

Его гол через себя не увидел, ушел после первого тайма – мне что-то так не понравилось.

Помню, за Basement Ещенко играл. Думаю: «Ты куда, дед старый, пошел в Медиалигу. Там пацаны 18-летние бегают. В «Спартаке» мало платят что ли? Не отложил ничего после карьеры?»

В общем, не следил. Слышал только об «Амкале» от Никиты Кожемяки и Стаса Сычева (экс-игроки «Амкала» – Sports.ru), с которыми мы играли в одной команде на чемпионате фан-клуба. Кожемяка раньше был активным фанатом «Спартака», но судьба нас развела, когда мы увидели его на стадионе во время бойкота Fan ID. Удалили его из командного чата и перестали общаться, – рассказал форвард в интервью Sports.ru.

После Basement-а Ещенко перешел в медиафутбольный клуб Джикии и Соболева – «Бей Беги», где провел МФЛ-2 и МФЛ-3.

В июле 2023 года Андрей стал руководителем программы развития молодежного футбола в «Кубани».

В Медиалиге играет хардкорный фанат «Спартака»: общается с Дзюбой, троллит Ещенко и жалуется на токсичность медиафутбола