Форвард «Народной Команды» Стронг о Ещенко: «Ты куда, дед старый, пошел в Медиалигу. Не отложил ничего после карьеры?»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Амкал 2Drots Winline Медиалига Basement Станислав Сычев Никита Лесив Иван Стронг Медиафутбол

Иван Стронг рассказал, как впервые пришел на медиафутбол и увидел там Ещенко.

– Когда ты узнал о медиафутболе?

– Я случайно попал на финал первой Медиалиги на «ВТБ Арене» 2Drots – Basement. Меня позвал Денис Тюлюлин (боец UFC, болельщик «Спартака» – Sports.ru), ему партнеры дали бесплатные пригласительные. Я взял сына и мы поехали.

Я был в шоке от масштаба – 11 тысяч болельщиков. Вижу, стоит по 50 человек на бровке – думаю, что за херня?

Из игроков я знал только Кутуза, мы с ним давно пересекались. 

– В ЛФЛ?

– Нет, в Сокольниках на чемпионатах фан-клубов.

Его гол через себя не увидел, ушел после первого тайма – мне что-то так не понравилось.

Помню, за Basement Ещенко играл. Думаю: «Ты куда, дед старый, пошел в Медиалигу. Там пацаны 18-летние бегают. В «Спартаке» мало платят что ли? Не отложил ничего после карьеры?»

В общем, не следил. Слышал только об «Амкале» от Никиты Кожемяки и Стаса Сычева (экс-игроки «Амкала» – Sports.ru), с которыми мы играли в одной команде на чемпионате фан-клуба. Кожемяка раньше был активным фанатом «Спартака», но судьба нас развела, когда мы увидели его на стадионе во время бойкота Fan ID. Удалили его из командного чата и перестали общаться, – рассказал форвард в интервью Sports.ru.

После Basement-а Ещенко перешел в медиафутбольный клуб Джикии и Соболева – «Бей Беги», где провел МФЛ-2 и МФЛ-3.

В июле 2023 года Андрей стал руководителем программы развития молодежного футбола в «Кубани».

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8 комментариев

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Mihail0910
Ответ Алексей Филиппов
А есть ли в медиа футболе клички в духе Бэтмен или Супермен?
Не , там только клички как у собак
+21
-1
+20
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Алексей Филиппов
А есть ли в медиа футболе клички в духе Бэтмен или Супермен?
+7
0
+7
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Oleg Olegov
Ответ Алексей Филиппов
А есть ли в медиа футболе клички в духе Бэтмен или Супермен?
Блин, я бы болел за команду, в которой бы был Профессор Ксавьер
+5
0
+5
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БляхаджинсКарпина
Почему я уверен, что этот дед уделает данного персонажа на любой позиции?
+1
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vspn7b82fd
Когда уже новости об этом псевдоспорте перестанут засорять ленту?
0
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fa(za)nat
Ответ Mihail0910
Не , там только клички как у собак
🤣
0
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Дмитрий Махаев
Ответ Oleg Olegov
Блин, я бы болел за команду, в которой бы был Профессор Ксавьер
Я бы симпатизировал Гомеру Симпсону)
0
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Алексей Филиппов
Ответ Oleg Olegov
Блин, я бы болел за команду, в которой бы был Профессор Ксавьер
Да у нас Профессоров таких много и в РПЛ
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