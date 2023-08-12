Форвард «Народной Команды» Стронг о Дзюбе: «Никто не отрицает его косяков, но мне рассказывали, что он с детства был таким»

Иванг Стронг рассказал об отношении к Артему Дзюбе.

– Ты играешь форварда, в интервью упоминал, что по стилю игры ориентируешься на . У тебя нет к нему неприязни?

– Мы даже лично знакомы. Это случилось перед его уходом из «Спартака». Была встреча фанатского актива с командой в отеле Lotte Plaza. Пообщались по поводу продления, Артем рассказал, что у него недопонимание с Якином. Он говорил честно, мы обменялись контактами. А через 3 месяца все помнят, что произошло.

Связь осталась: общались, виделись. Он меня даже звал с друзьями своими в пейнтбол играть. Конечно, после его перехода не было большого желания общаться. Иногда писал ему, поздравлял с хорошими матчами за сборную. Недавно он вернулся в Москву, мы списывались. По поводу его легендарных видео тоже общались и смеялись.

Никто не отрицает его косяков, но мне рассказывали, что он с детства был таким. Мне нравилась его самоотдача. Человек, который плохо играет, не забил бы столько голов. Не Месси, конечно, но он в любой команде полезен.

– Твое отношение к Дзюбе не изменилось, когда он наступил на шарф «Спартака»?

– Во-первых, зачем кидать шарф «Спартака» игрокам «Зенита»? Если болельщик хотел привлечь внимание, то надо было делать по-другому. Ты кидаешь шарф ему в спину, игроки «Зенита» бегают по бровке, не наступил бы он – могли бы другие наступить.

Люди сначала делают непонятно что, а потом обвиняют других. Понятно, что виноват, но и болельщик тоже, – рассказал форвард « » в интервью Степану Кашинцеву для Sports.ru.

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