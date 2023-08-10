Шаюнов об уходе из «Броуков»: «Это клуб, который навсегда остнется у меня в сердце»
Сергей Шаюнов высказался об уходе из «БроукБойз».
«Вот и наступил момент, когда нам с клубом «БроукБойз» приходится немножко разойтись.
За эти полтора года было очень много ярких, приятных впечатлений. Если в медиафутболе год идет за два, то «Броуках» год идет за пять.
Хочу сказать огромное спасибо болельщикам. Вы лучшие! Партнерам по команде, тренерским штабам и президентам клуба. Я это буду помнить всю жизнь.
Надеюсь, что мы еще встретимся, но на данном этапе так будет лучше для всех. «Броуки» – это тот клуб, который навсегда будет у меня в сердце», – сказал Сергей.
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