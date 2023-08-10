Защитник «Броуков» Жекич выставлен на трансфер

Теги Евгений Плешко Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы Медиафутбол

Защитник «БроукБойз» Евгений Плешко выставлен на трансфер.

«Жекич находится в трансферном листе. Вы можете вести переговоры с ним, можете с нами и до 20 числа приобрести футболиста.

Естественно, не бесплатно, потому что в течение полугода мы затрачивали финансовые и эмоциональные силы, и Жекич, конечно, помогал.

Но сейчас точка такая, что Жекич выставлен на трансфер», – сообщил Дмитрий Егоров.

Плешко присоединился к «Броукам» после турнира в Казахстане, сыграл в 3-м сезоне Winline Медиалиги и на BetBoom МКС-2023.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий