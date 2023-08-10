Защитник «Броуков» Жекич выставлен на трансфер

Защитник «БроукБойз» Евгений Плешко выставлен на трансфер.

«Жекич находится в трансферном листе. Вы можете вести переговоры с ним, можете с нами и до 20 числа приобрести футболиста.

Естественно, не бесплатно, потому что в течение полугода мы затрачивали финансовые и эмоциональные силы, и Жекич, конечно, помогал.

Но сейчас точка такая, что Жекич выставлен на трансфер», – сообщил Дмитрий Егоров.

Плешко присоединился к «Броукам» после турнира в Казахстане, сыграл в 3-м сезоне и на BetBoom МКС-2023.