Антон Соснин: «Вернул бы Дьякова в «БроукБойз»

Антон Соснин хочет, чтобы Виталий Дьяков вернулся в «БроукБойз».

«Я считаю, что команде нужны опытные игроки. Я, конечно же, говорю про Дьяка. Я бы вернул его, почему нет?

Возможно ли это? Я не знаю. Мы с ребятами и Виталиком не общались по этому поводу.

Я бы его вернул. Один опытный футболист в линии обороны очень важен. У меня есть разница игры с ним и без него. Когда ты играешь опорного полузащитника и тобой как на джойстике управляют – это намного легче.

Наши ребята тоже профессионалы своего дела и с огромным опытом игры. Но комфортнее с Дьяком – это дело сыгранности. У нас есть Илья Давыдов, Жекич, Шаюн. Еще один опытный центральный защитник пригодился бы», – сказал хавбек «Броуков».

Дьяков – экс-игрок «Броуков». Он покинул команду перед стартом третьего сезона Winline Медиалиги и присоединился к GOATS в начале апреля. В конце мая он ушел из «Козлов» и перед стартом BetBoom МКС-2023 присоединился к ФК «Деньги».