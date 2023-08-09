Володя XXL об Алане Гатагове: «Он тренер-мотиватор. Мне нужен был отцовский пинок под зад»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Володя XXL высказался о главном тренере FC Bus Алане Гатагове.

«Алан больше тренер-мотиватор. Мне все эти схемы даром не сдались. Я просто знаю, куда бежать, не то, что знаю, я играю на инстинктах.

Мы иногда сидим по часу, по полтора разбираем – это вообще не мое. Мне нужен был отцовский пинок под зад: «На, пфф, ######!»

Он так сказал мне, я уже побежал на других эмоциях. Мне этого не хватало. Алан – мотиватор, Сослан – больше по тактике», – сказал хавбек FC Bus.

Володя XXL выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых на BetBoom МКС-2023 и в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

С 0:3 до 3:3 за один тайм – медиафутбол чуть не повторил стамбульский финал ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий