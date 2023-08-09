Володя XXL об Алане Гатагове: «Он тренер-мотиватор. Мне нужен был отцовский пинок под зад»

Володя XXL высказался о главном тренере FC Bus Алане Гатагове.

«Алан больше тренер-мотиватор. Мне все эти схемы даром не сдались. Я просто знаю, куда бежать, не то, что знаю, я играю на инстинктах.

Мы иногда сидим по часу, по полтора разбираем – это вообще не мое. Мне нужен был отцовский пинок под зад: «На, пфф, ######!»

Он так сказал мне, я уже побежал на других эмоциях. Мне этого не хватало. Алан – мотиватор, Сослан – больше по тактике», – сказал хавбек FC Bus.

выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых на BetBoom МКС-2023 и в 3-м сезоне .

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