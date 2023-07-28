Алан Гатагов о Володе XXL: «Да, он ведет переговоры с «Родиной Медиа». Жаль, что так получается»

Хавбек FC Bus Володя XXL ведет переговоры с «Родиной Медиа».

«Да, действительно, Володя XXL ведет переговоры с « ». Жаль, что так получается. Я сделал все, что от меня зависело, дабы у него получилось очистить свою карму, вновь заиграть и заявить о себе, как о игроке, который еще может многое.

Но, к сожалению, не все люди выбирают верный путь. Это его решение, я его ни в коем случае не осуждаю. Парень он молодой, надеюсь, по итогу, выберет действительно правильный клуб для своего будущего.

Помимо денег, мы давали ему самое главное – это игру в футбол. Дадут ли ему играть регулярно в другой команде, не случится ли такая же ситуация, как с «Броуками»? Только одному богу известно!

Володя, друг мой, не допусти ошибку!» – написал главный тренер FC Bus.

выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых на BetBoom МКС-2023.