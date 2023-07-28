Алан Гатагов о Володе XXL: «Да, он ведет переговоры с «Родиной Медиа». Жаль, что так получается»

Теги Алан Гатагов Московский Кубок Селебрити БроукБойз Родина Медиа возможные трансферы «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Хавбек FC Bus Володя XXL ведет переговоры с «Родиной Медиа».

«Да, действительно, Володя XXL ведет переговоры с «Родиной Медиа». Жаль, что так получается. Я сделал все, что от меня зависело, дабы у него получилось очистить свою карму, вновь заиграть и заявить о себе, как о игроке, который еще может многое.

Но, к сожалению, не все люди выбирают верный путь. Это его решение, я его ни в коем случае не осуждаю. Парень он молодой, надеюсь, по итогу, выберет действительно правильный клуб для своего будущего.

Помимо денег, мы давали ему самое главное – это игру в футбол. Дадут ли ему играть регулярно в другой команде, не случится ли такая же ситуация, как с «Броуками»? Только одному богу известно!

Володя, друг мой, не допусти ошибку!» – написал главный тренер FC Bus.

Володя XXL выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых на BetBoom МКС-2023.

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