FC Bus запросил за переход Володи XXL в «Родину Медиа» сумму с шестью нулями. Игрока не включили в заявку на матч в Кубке

Сослан Гатагов не разрешил Володе XXL выступать за «Родину Медиа» в Фонбет Кубке России.

Президент медиафутбольного клуба FC Bus потребовал деньги за полноценный трансфер нападающего.

«Мы в Володей дружим. У него была мечта – играть в Кубке России. Я сказал, что сможем это осуществить. У нас как раз есть один слот для игрока... Этот слот я и занял. Я был готов ему отдать свой слот, чтобы он хотя бы числился в заявке.

Он ходил на наши тренировки, и на тренировки FC Bus. У нас не получилось договориться. Сослан попросил большую сумму за его переход, сумму с шестью нулями. Сколько?

Даже 1 миллион рублей для медиафутбола очень много, тем более мы здесь все для продвижения медиафутбола и медиаигроков. Можно было дать шанс Володе XXL – человеку, который стоял у истоков медиафутбола – выйти за нас, ведь мы все были до этого в одной команде (Володя, Текила и Сослан вместе играли в «На Спорте» – Sports.ru)», – сказал президент « » в прямом эфире «Матч ТВ».

выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых в третьем сезоне и на BetBoom МКС-2023, но сейчас ведет переговоры с командой Текилы.

Прямо сейчас «Родина Медиа» играет с «Динамо» Вологда в 1/256 Кубка России. Пока медийный клуб уступает – 0:1.