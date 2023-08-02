Володя XXL не попал в заявку на матч против «Динамо» Вологды. Текила и Блатов – в заявке «Родины Медиа» на матч 1/256 Кубка России

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Володя XXL не попал в заявку на матч «Родина Медиа» – «Динамо» Вологда.

Текила и Виктор Блатов попали в заявку «Родины Медиа» на матч 1/256 Кубка России.

Володя XXL находился в расширенной заявке, прошел УМО и подписал все бумаги для участия в Кубке России. Однако форвард получил жесткий отказ от Сослана Гатагова (президент FC Bus – Sports.ru), который запретил ему сыграть за «РМ».

Володя XXL выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых в третьем сезоне Winline Медиалиги и на BetBoom МКС-2023.

Недавно он начал вести переговоры с «Родиной Медиа».

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9 комментариев

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Игорь Васильев
Интересно, а в протоколе игры у них тоже погоняла будут? Или всё-таки с трудом вспомнят свои фамилии?
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Alexander Tryapyshko
В Медиалиге: Володя XXL.
В проф. футболе: Володька xxs
+10
0
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alexus-1990
медиалига это не спорт. зачем это публикуют?
+7
-2
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6tspey7tb5
А Никита Гачимичу попал в заявку?
+3
0
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mariofrank08
Ответ alexus-1990
медиалига это не спорт. зачем это публикуют?
Ну про этот матч сложно сказать, что не спорт, учитывая, что это все-таки раунд Кубка России. Официального турнира
+3
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Sindroom17
Ответ 6tspey7tb5
А Никита Гачимичу попал в заявку?
В заявку попал только Валера БигЭсс
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QWertY
Ответ alexus-1990
медиалига это не спорт. зачем это публикуют?
Получается и РПЛ тоже не спорт, зачем ее тоже публикуют?
+1
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nugoboss
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6tspey7tb5
Ответ Alexander Tryapyshko
В Медиалиге: Володя XXL. В проф. футболе: Володька xxs
-Алло, это Володька. Вы там мой размер будите правильно писать или что?
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