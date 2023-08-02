Володя XXL не попал в заявку на матч против «Динамо» Вологды. Текила и Блатов – в заявке «Родины Медиа» на матч 1/256 Кубка России

Володя XXL не попал в заявку на матч «Родина Медиа» – «Динамо» Вологда.

Текила и Виктор Блатов попали в заявку «Родины Медиа» на матч 1/256 Кубка России.

Володя XXL находился в расширенной заявке, прошел УМО и подписал все бумаги для участия в Кубке России. Однако форвард получил жесткий отказ от Сослана Гатагова (президент FC Bus – Sports.ru), который запретил ему сыграть за «РМ».

Володя XXL выступал за команду Алана и Сослана Гатаговых в третьем сезоне Winline Медиалиги и на BetBoom МКС-2023.

Недавно он начал вести переговоры с «Родиной Медиа».