Жеребьевка сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий Дмитрий Кортава Winline Медиалига Николай Осипов календарь Это футбол, брат! Чисто Питер Медиафутбол

Боссы Winline Медиалиги рассказали о формате и календаре 4-го сезона.

Президент МФЛ Николай Осипов и технический директор Дмитрий Кортава стали гостями шоу «Это медиафутбол, бро!», где ответили на вопросы о предстоящем розыгрыше турнира.

• Лига еще не выбрала 8 новых команд, которые сыграют в стыках за право зайти в 4-й сезон.

• Точно примут участие в стыках «Чисто Питер» и белорусская команда D Media.

• Потенциальные новички должны представить заявки до 11 августа. Для полноценных участников сезона заявочный период закроется 20 августа.

• Жеребьевка сезона состоится 12 августа. Стыки пройдут 19-20 и 26-27 августа в формате «дом-выезд». Старт основного сезона – 2-3 сентября. На шуточное предложение пригласить на открытие сезона Михаила Шуфутинского Кортава ответил, что «надо подумать».

• Проведение Кубка лиги запланировано на 2024 год. Турнир не будет пересекаться с Медиалигой.

• Все идет к тому, что команда Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в 4-м сезоне не сыграет.

• Грандиозные реформы в Медиалиге проведут в следующем году. Осипов анонсировал «жесткий пересмотр».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий