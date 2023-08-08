Жеребьевка сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября

Боссы Winline Медиалиги рассказали о формате и календаре 4-го сезона.

Президент МФЛ Николай Осипов и технический директор Дмитрий Кортава стали гостями шоу «Это медиафутбол, бро!», где ответили на вопросы о предстоящем розыгрыше турнира.

• Лига еще не выбрала 8 новых команд, которые сыграют в стыках за право зайти в 4-й сезон.

• Точно примут участие в стыках « » и белорусская команда D Media.

• Потенциальные новички должны представить заявки до 11 августа. Для полноценных участников сезона заявочный период закроется 20 августа.

• Жеребьевка сезона состоится 12 августа. Стыки пройдут 19-20 и 26-27 августа в формате «дом-выезд». Старт основного сезона – 2-3 сентября. На шуточное предложение пригласить на открытие сезона Михаила Шуфутинского Кортава ответил, что «надо подумать».

• Проведение Кубка лиги запланировано на 2024 год. Турнир не будет пересекаться с Медиалигой.

• Все идет к тому, что команда Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого в 4-м сезоне не сыграет.

• Грандиозные реформы в Медиалиге проведут в следующем году. анонсировал «жесткий пересмотр».