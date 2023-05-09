«Амкал» сыграет с «Эгриси», 2Drots – c «Матч ТВ» в 3-м туре Winline Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание 3-го тура.
Все матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
13 мая, суббота
ФК «10» – ФК «Деньги» – 12:30
«Сахалинец» – «Дружина» – 15:00
GOATS – «Народная Команда» – 17:30
«Амкал» – «Эгриси» – 21:00
14 мая, воскресенье
Fight Nights – «БроукБойз» – 12:30
FC Bus – «Родина Медиа» – 15:00
«Титан» – «Бей Беги» – 17:00
«Матч ТВ» – 2Drots – 21:00
Примечание: время начала матча – московское.
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