«Амкал» сыграет с «Эгриси», 2Drots – c «Матч ТВ» в 3-м туре Winline Медиалиги

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Winline Медиалига опубликовала расписание 3-го тура.

Все матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

13 мая, суббота

ФК «10» – ФК «Деньги» – 12:30

«Сахалинец» – «Дружина» – 15:00

GOATS – «Народная Команда» – 17:30

«Амкал» – «Эгриси» – 21:00

14 мая, воскресенье

Fight Nights – «БроукБойз» – 12:30

FC Bus – «Родина Медиа» – 15:00

«Титан» – «Бей Беги» – 17:00

«Матч ТВ» – 2Drots – 21:00

Примечание: время начала матча – московское.

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