«Амкал» сыграет с Fight Nights, «Бей Беги» – с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги

Winline Медиалига опубликовала расписание 6-го тура.

6-й тур

Все матчи 3 июня пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Матчи 4 июня пройдут в г. Одинцово на стадионе «Центральный», а 5 июня «Бей Беги» и «Народная Команда» сыграют в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

3 июня, суббота

«Дружина» – ФК «Матч ТВ» – 12:30

«Эгриси» – «Титан» – 15:00

«Амкал» – Fight Nights – 18:00

«Сахалинец» – «Родина Медиа» – 21:00

4 июня, воскресенье

GOATS – «БроукБойз» – 14:00

ФК «Деньги» – 2Drots – 17:00

ФК «10» – FC Bus – 20:00

5 июня, понедельник

«Бей Беги» – «Народная Команда» – 19:30

Примечание: время начала матча – московское.