«Амкал» сыграет с Fight Nights, «Бей Беги» – с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание 6-го тура.
6-й тур
Все матчи 3 июня пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Матчи 4 июня пройдут в г. Одинцово на стадионе «Центральный», а 5 июня «Бей Беги» и «Народная Команда» сыграют в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
3 июня, суббота
«Дружина» – ФК «Матч ТВ» – 12:30
«Эгриси» – «Титан» – 15:00
«Амкал» – Fight Nights – 18:00
«Сахалинец» – «Родина Медиа» – 21:00
4 июня, воскресенье
GOATS – «БроукБойз» – 14:00
ФК «Деньги» – 2Drots – 17:00
ФК «10» – FC Bus – 20:00
5 июня, понедельник
«Бей Беги» – «Народная Команда» – 19:30
Примечание: время начала матча – московское.
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