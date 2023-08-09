Основатель «Информа» Хованский о непопадании в стыки МФЛ-4: «Николай Осипов, вы поступили #####»

Президент «Информа» Влад Хованский недоволен непопаданием команды в стыки МФЛ-4.

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов утверждал, что клуб из Минска «Информ» может стать участником лиги, но взял другую белорусскую команду D Media.

«Николай Осипов, я искренне считаю, что вы поступили #####. Суть решения и ваши амбиции мне понятны. Но я привык быть человеком слова, если я даю обещания, то их выполняю, а не выкручиваюсь потом как могу, подменяя понятия.

Я предлагал вам честные стыки D Media против «Информа», в которых, по вашему мнению, у нас не было бы шансов. Ведь идеальный шанс слить нас, но вы предпочли игнорировать меня, так и не созвониться, чтобы обсудить суть своего решения ни разу.

И даже задав вопрос сегодня Дмитрию Кортаве, он мне не смог дать внятный ответ, почему «Информа» нет в МФЛ-2 или МФЛ-3, или МФЛ-4. Но зато я знаю, почему мы не в МФЛ-5, потому что нам это не нужно.

В МФЛ-5 мы пойдем только за деньги. Кто-то может посмеется, но меня не взяли в «Амкал», и посмотрите, что получилось создать. А сейчас меня не берут в Медиалигу. Продолжение додумаете сами», – написал основатель «Информа».

Жеребьевка сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября