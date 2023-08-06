Мбэйп о статусе «супермедиа» в Медиалиге: «Когда Осипов про это сказал, я подумал: «Вот оно, мое время!»

Мбэйп высказался об отсутствии статуса «супермедиа» в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

«Расстроился ли, что статуса «супермедиа» не будет в МФЛ-4? Честно, когда Коля Осипов (президент Winline Медиалиги – Sports.ru)на конференции перед финалом МФЛ-3 сказал, что я могу уже активно тренироваться к четвертом сезону, я подумал: «Вот оно, мое время!»

В итоге это перенесли на будущее, но мне кажется, что идея с этим статусом классная. Спадает ли мотивация из-за его отсутствия в МФЛ-4? Нет, абсолютно. Я же работаю и тренируюсь для себя, поэтому вообще не спадает», – рассказал форвард 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.