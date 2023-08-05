Брейн о словах Нагучева про «Сахалинец»: «Он обвинил нас в том, что мы не мужчины, не держим свое слово. Меня это задело»

Сергей Брейн отреагировал на критику в адрес «Сахалинца».

« вчера опять в трансляции [матча Кубка России «Сахалин» – 2Drots (0:2)] сказал про «Сахалинец». Кстати, «Сахалин» и «Сахалинец» тысячу раз перепутал и не понял, что к чему. Он был бы дико рад, если б 2Drots обыграл «Сахалинец».

В один момент он сказал, что «Сахалинец» обманул медиафутбол, заявил профессионалов, они не уважают правила, которые были написаны – хотя бы «правила двора» и что между людьми есть мужские согласия, что вот так делать не надо.

Грубо говоря, он обвинил нас в том, что мы не мужчины, не держим свое слово. Но вот здесь сидит Дима Кортава, один из людей, кто изобретал правила. Мне кажется, мы ничего не нарушили, тем более – мужское слово какое-то.

Об этом речи никогда не было. Все команды, единственное чем пытаются заняться, – это обмануть систему. А мы приходили в медиафутбол и сразу же сказали о том, что у нас одна команда и нам важно, чтобы у нас матчи не совпадали. У нас будет играть много людей, которые во Второй лиге.

Мне важно, чтобы Рома Нагучев это увидел, потому что меня задели слова, что мы не мужчины и не соблюдаем правила», – сказал исполнительный директор « ».