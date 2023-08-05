Брейн о словах Нагучева про «Сахалинец»: «Он обвинил нас в том, что мы не мужчины, не держим свое слово. Меня это задело»

Теги Вторая лига Сахалин Дмитрий Кортава Роман Нагучев 2Drots ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Сергей Брейн Медиафутбол

Сергей Брейн отреагировал на критику в адрес «Сахалинца».

«Рома Нагучев вчера опять в трансляции [матча Кубка России «Сахалин» – 2Drots (0:2)] сказал про «Сахалинец». Кстати, «Сахалин» и «Сахалинец» тысячу раз перепутал и не понял, что к чему. Он был бы дико рад, если б 2Drots обыграл «Сахалинец».

В один момент он сказал, что «Сахалинец» обманул медиафутбол, заявил профессионалов, они не уважают правила, которые были написаны – хотя бы «правила двора» и что между людьми есть мужские согласия, что вот так делать не надо.

Грубо говоря, он обвинил нас в том, что мы не мужчины, не держим свое слово. Но вот здесь сидит Дима Кортава, один из людей, кто изобретал правила. Мне кажется, мы ничего не нарушили, тем более – мужское слово какое-то.

Об этом речи никогда не было. Все команды, единственное чем пытаются заняться, – это обмануть систему. А мы приходили в медиафутбол и сразу же сказали о том, что у нас одна команда и нам важно, чтобы у нас матчи не совпадали. У нас будет играть много людей, которые во Второй лиге.

Мне важно, чтобы Рома Нагучев это увидел, потому что меня задели слова, что мы не мужчины и не соблюдаем правила», – сказал исполнительный директор «Сахалинца».

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2 комментария

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— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?

— Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем захватить мир!
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Ответ Аморалинни
— Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером? — Тем же, чем и всегда, Пинки… Попробуем захватить мир!
Ну спасибо вам. Только я забыл эту песню, как она снова всплыла в голове и заняла своё место на ближайшие лет 20.
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