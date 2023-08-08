На Зимний Кубок РПЛ могут пригласить чемпиона следующего сезона Медиалиги

Победителя 4-го сезона Winline Медиалиги могут пригласить на Зимний Кубок РПЛ.

Об этом рассказал глава МФЛ Николай Осипов. Зимний Кубок РПЛ традиционно проводится в ОАЭ во время зимней паузы в чемпионате России.

«Это факт, подтверждение которому я должен получить в РПЛ. Возьмем участие медийных клубов в Кубке России – я не мог сказать сколько и когда, пока не пришло подтверждение от .

Вот когда мы получим подтверждение от , я смогу сказать, что это факт. Сейчас есть устная договоренность.

ФНЛ тоже предлагает крутые плюшки для призеров и запомнившихся команд 4-го сезона . Например, участие в Зимнем Кубке ФНЛ», – отметил президент Медиалиги.

Четвертый сезон МФЛ стартует в конце августа.