На Зимний Кубок РПЛ могут пригласить чемпиона следующего сезона Медиалиги

Теги премьер-лига Россия РФС Алан Гатагов Дмитрий Кортава Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Победителя 4-го сезона Winline Медиалиги могут пригласить на Зимний Кубок РПЛ.

Об этом рассказал глава МФЛ Николай Осипов. Зимний Кубок РПЛ традиционно проводится в ОАЭ во время зимней паузы в чемпионате России.

«Это факт, подтверждение которому я должен получить в РПЛ. Возьмем участие медийных клубов в Кубке России – я не мог сказать сколько и когда, пока не пришло подтверждение от РФС.

Вот когда мы получим подтверждение от РПЛ, я смогу сказать, что это факт. Сейчас есть устная договоренность. 

ФНЛ тоже предлагает крутые плюшки для призеров и запомнившихся команд 4-го сезона Медиалиги. Например, участие в Зимнем Кубке ФНЛ», – отметил президент Медиалиги.

Четвертый сезон МФЛ стартует в конце августа.

7 комментариев

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Тогда приглашайте сборную легенд(ну тем старперы которые на кубок легенд играют) и сборную эстрады, сборную матчтв и тд и тп. Раз уж делать цирк то по полной!
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зачем ? Типо величайшие игроки медиалиги раскатают клуб рпл?
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Зачем? Все равно победит Спартак...
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Это медиа г. суют публике на уровне ЛГБТ повесточки в США.
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все стараются приглашать сильнейшие клубы, а мы отстой.
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В кубке РПЛ должны участвовать команды исключительно из РПЛ, разве нет?
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