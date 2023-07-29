«Вообще не уверен, что это именно их инициатива». Чепурин о потенциальном появлении клуба Дзюбы и Слуцкого в Медиалиге

Павел Чепурин высказался о возможном появлении команды Дзюбы и Слуцкого в Winline МФЛ-4.

Ранее Слуцкий приходил в No Name Show на ютуб-канале Чепурина, где заявлял, что не следит за медийным футболом.

«Слуцкий говорил, что у него довольно общее представление о медиафутболе. Естественно, что он в курсе особых правил и самых заметных героев.

Но погружаться в детали и пристально следить у него не было желания. Объяснял это желанием видеть медиаперсон на поле, большим количеством профессионалов и посредственным уровнем футбола. При этом говорил, что МФЛ ему нравится как продукт: продакшн, открытость и большое внимание.

Вообще не уверен, что это именно их инициатива. Мне кажется, что у обоих есть более важные параллельные проекты, от которых они отказываться не готовы, поэтому их роль в проекте будет довольно эпизодической.

Но при этом все будут знать, что это команда Дзюбы и Слуцкого. Хорошая возможность для них, оставаясь чуть в стороне и не тратя больших усилий, все равно оказаться внутри самого резонирующего футбольного движа в России и оставаться актуальными для его молодой аудитории», – сказал голкипер «Эгриси» в беседе корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий создают свой медиафутбольный клуб (Дмитрий Егоров)