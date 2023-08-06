Президент 2Drots Жека об отношениях сестры с Пашей Техником: «Мне всегда казалось, что он хочет не сидеть с сестрой, а поиграть со мной в компик»

Теги 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Паша Техник Медиафутбол

Президент 2Drots Жека рассказал, что его сестра встречалась с Пашей Техником.

«Я жил с сестрой в одной комнате. Это была школа выживания. Сестра старше меня на 4 года. Мы часто ругались. Когда моей сестре было, по-моему, 16 лет, она встречалась с Пашей Техником.

Я сидел в квартире, играл в GTA III, и сидел Паша Техник на диване: одним глазком смотрел телевизор, одним глазком как я играю в GTA III. Мне всегда казалось, что он хочет не сидеть с сестрой и смотреть то, что они смотрят, а поиграть со мной в компик. Потому что там у меня Soldier of Fortune, GTA. Я видел, что он смотрит заинтересовано».

Я помню, Пашок очень много классной музыки давал сестре послушать: Nas, The Beatnuts. Я не знаю, употреблял ли он уже что-то тогда, но он был суперадекватный.

Мы общались. Когда он сидел в тюрьме, сестра отправляла письма и от меня что-то передавала. Они уже, по-моему, уже не встречались, когда Пашу закрыли первый раз», – рассказал президент 2Drots 

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