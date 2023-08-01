«Думаю, 60% внимания забирают 2Drots, 30% – «Амкал», 10% – все остальные». Некит о популярности команд МФЛ

Некит высказался о популярности команд Winline Медиалиги.

«Играли в команде Германа? Да, он нас звал на свои видосы, где он собирал команду. Главный конкурент? Все верно. Когда мы с ним в жизни видимся, отголосок того времени всегда сохраняется. Мы с Женьком даже у него на свадьбе были. Добряк Герман.

Но иногда он в интернете что-то говорит, от этого у меня может вспыхнуть. Все мы понимаем правила игры: где-то мы можем что-то неприятное сказать. Но когда у тебя есть конкуренция, такой соперник, это очень мотивирует.

Легендарное противостояние. Прикольно, что есть дерби всего медиафутбола, которое всегда собирает громадное число зрителей на трибунах. Они всегда ждут какое-то мясо.

Кто выше? 100% мы. На нас ходят больше болельщиков на трибунах, у нас больше просмотры. Думаю, 60% внимания забирают 2Drots, 30% – « », 10% – все остальные», – сказал президент 2Drots.