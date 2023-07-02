Жека: «Шанс сыграть в «Лужниках» выпадает раз в жизни. Здесь чувствуется масштаб. Это культовая арена»

Жека высказался после поражение 2Drots от «Родины Медиа» в финале Winline МФЛ-3.

«Родина» очень агрессивно начала, как будто мы были немножко не готовы к такому началу. Всю Медиалигу мы играли первым номером, не было такого, что нас давили. Может, «Лужники», может, трибуны или мандраж в начале. Нас сразу поймали на ошибках.

Борис Фартуна ездил в «КАМАЗ», Дмитрий Сычев в «Родину», отвлекало ли их это? Уверен, что это никого не отвлекало. Но на это чуть-чуть сказалось. Ездил и тренировался, там давали большую нагрузку. В любом случае, спасибо ему большое, что приехал. Хотя он уже понимал, что будет играть за «КАМАЗ».

Кубок России? Будем готовиться, чтобы как можно дальше дойти. Это такой турнир, который всех вдохновляет. Это возможность играть на профессиональном уровне.

Мы будем готовиться, а дальше, как пойдет. В целом, мы хорошо смотрелись, вылетели по пенальти. Знаю, что будет сложно, но будем готовиться.

Проф. футбол? Всему свое время, сейчас мы в медиафутболе. Он развивается, растет, увеличивается онлайн и количество зрителей. А когда мы будем готовы полностью, об этом уже можно будет говорить.

Шанс сыграть в «Лужниках» выпадает раз в жизни. Я здесь был на финале ЧМ, когда Франция играли с Хорватией. Здесь чувствуется масштаб. Это культовая арена. Возможность сыграть здесь – это уникальный шанс», – сказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1