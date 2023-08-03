Президент 2Drots Некит: «У нас некоторые хорошие футболисты получают больше, чем медийные»

Никита Панасюк рассказал разнице зарплат в 2Drots.

– У вас сейчас все на контрактах?

– Да.

– Звезды ютуба получают больше игроков?

– У медийных разные зарплаты. У тех же Мбаппе и Хула, которые когда-то втроем с Женей (Евгений Бабенко, второй президент 2Drots – Sports.ru) снимали что-то на канал, зарплаты больше, чем у условного медийного Биги. Некоторые хорошие футболисты получают больше, чем медийные.

– Какая верхняя граница зарплат у футболистов?

– 200 тысяч. Если к этому добавить победу в турнире, игрок может получить еще сверху 300 тысяч. Все зависит от призового фонда – иногда он 3 миллиона, иногда – 5, иногда – 7.

– Как устроены премиальные? Вы их платите за каждую победу?

– Да, за каждую – 15 тысяч. Мы начали их платить, когда еще не было зарплат. У нас одни из самых больших премиальных в Медиалиге. Также призовой фонд турниров мы полностью отдаем футболистам и тренерскому штабу. Кто внес больший вклад – тому больше сумма, – сказал президент 2Drots.

2Drots обыграл «Сахалин» в 1/256 Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с «Муромом».

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью