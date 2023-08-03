Президент 2Drots Некит: «У нас некоторые хорошие футболисты получают больше, чем медийные»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Сахалин Муром деньги 2Drots Winline Медиалига Мбэйп «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Хул Биг Смоук Медиафутбол

Никита Панасюк рассказал разнице зарплат в 2Drots.

– У вас сейчас все на контрактах?

– Да.

– Звезды ютуба получают больше игроков?

– У медийных разные зарплаты. У тех же Мбаппе и Хула, которые когда-то втроем с Женей (Евгений Бабенко, второй президент 2Drots – Sports.ru) снимали что-то на канал, зарплаты больше, чем у условного медийного Биги. Некоторые хорошие футболисты получают больше, чем медийные.

– Какая верхняя граница зарплат у футболистов?

– 200 тысяч. Если к этому добавить победу в турнире, игрок может получить еще сверху 300 тысяч. Все зависит от призового фонда – иногда он 3 миллиона, иногда – 5, иногда – 7.

– Как устроены премиальные? Вы их платите за каждую победу?

– Да, за каждую – 15 тысяч. Мы начали их платить, когда еще не было зарплат. У нас одни из самых больших премиальных в Медиалиге. Также призовой фонд турниров мы полностью отдаем футболистам и тренерскому штабу. Кто внес больший вклад – тому больше сумма, – сказал президент 2Drots.

2Drots обыграл «Сахалин» в 1/256 Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с «Муромом».

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Простите, что за Мбаппе и Биги, это который Леха или который Егоров? И как они оказались в одной команде, это футбольный менеджер какой-то?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мбаппе отказался от миллиарда евро, чтобы играть за 200 тысяч рублей в Медиалиге. А вы ещё что-то говорите про ФНЛ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Последние 5 новостей про медиалигу.

#Facepalm

И все какие то про вью и мнения. По сути не новости.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Домоседов
Простите, что за Мбаппе и Биги, это который Леха или который Егоров? И как они оказались в одной команде, это футбольный менеджер какой-то?
Стоит тег Биг Смоуг скорее всего он медийный биги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ dimamak10
Стоит тег Биг Смоуг скорее всего он медийный биги
А, ну если это персонаж из ГТА, значит точно какой-то менеджер компьютерный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий