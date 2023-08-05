Зуев о переходе Маврина в «Титан»: «Весь движ будет строиться вокруг команды, а Василий будет ее частью»

Александр Зуев и Райзен высказались о переходе Василия Маврина в «Титан».

– Василий в «Титане». Как тяжело было договориться?

Александр Зуев: «Месяц, наверное, точно договаривались. Не легко, но и не тяжело. Было понимание, а потом согласовывали нюансы»

– Пожалуй, сейчас он самый узнаваемый в комьюнити игрок « ». Весь движ будет строиться вокруг него?

Александр Зуев: «Это факт, что он самый узнаваемый. Но у нас есть масса крутых и интересных людей. Весь движ будет строиться вокруг команды, а Василий будет частью этой команды, который будет ее бустить, форсить и помогать лицам развиваться»

– Не смущает ли вас то, что Василий очень эмоционален и много разговаривает на поле? Что планируете с этим делать?

Райзен, президент «Броуков»: «У Василия такой темперамент. Он слишком сильно хочет выиграть. Иногда здравый смысл немножко отодвигает на второй план.

Здесь есть такие адекватные люди, как Саня Зуев, Шама [Курбанов], которые, уверен, найдут с Васей общий язык. И дай бог, чтобы его не переклинивало на играх с нами, потому что мы же дружим».

Экс-игрок «Амкала» и «Денег» Маврин перешел в «Титан»