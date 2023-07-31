Кутуз о словах Зуева: «Я абсолютно точно игрок ФК «10»

Кутуз прокомментировал слова Александра Зуева.

Президент «Титана» утверждает, что Кутуз – игрок команды.

«Я абсолютно точно игрок ФК «10». Общался с представителями лиги, которые подтвердили мой статус ухода из «Титана».

А Саша [Зуев] просто грамотно раздувает ситуацию, делая из нее инфоповод. Это он умеет», – написал нападающий ФК «10» и экс-игрок «Титана» и 2Drots.

Александр Зуев: «Есть регламент. На данный момент Кутуз – игрок «Титана»

Кутуз о переходе в ФК «10»: «Договорились давно. Просто решили не торопиться»