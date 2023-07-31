Кутуз о «Титане»: «Команда профиков. В прошлом сезоне не было частички медийной души и коллектива»

Кутуз считает, что «Титан» – команда профиков.

«В какой момент я понял, что не все так прекрасно, как обещали? Мы хотели сделать большую поездку в Бразилию и снимать там контент. Хотели привезти оттуда бразильцев в « ». Реалити-шоу. «Титан» обещал помочь.

Это мы придумали, принесли им идею перед 3-м сезоном. Они сказали: «Да, хорошо. Сейчас не успеем сделать, сделаем летом». Кормили нас этой поездкой. Мы с Дэном понимали, что снимем за эту поездку 4-5 хороших роликов, а что дальше? Идей никаких. Я понимал, что все, это ######. Я загниваю.

В какой момент это произошло? С каждым решением, с каждым действием понимал, с учетом того, какие ролики выпускал «Титан» на свой канал.

Что стало для меня переломным моментом? Вылет из 1/8 финала МФЛ сильно подкосил. Накопительный эффект. Вылет связан с тем, что «Титан» – это команда профиков. В прошлом сезоне не было частички медийной души у команды, не было коллектива.

Мне нравилось в 2Drots, что даже после победы над самой слабой командой в раздевалке музыка, все танцуют, едем отмечать, Жека с танцуют. Здесь… первый тур с «Броуками», топ-команда, обыграли их на сигарете.

В раздевалке через пять минут никого. Профики», – рассказал нападающий ФК «10».