Александр Зуев: «Есть регламент. На данный момент Кутуз – игрок «Титана»

Теги Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов трансферы Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Александр Зуев утверждает, что Кутуз – игрок «Титана».

«Есть регламент. Мы готовы отпустить Кутуза, но к нам не выходили с предложением или на разговор. Если Кутуз считает, что он в «10», ему может Азамат деньги платить, делать продакшн. Но на данный момент он игрок «Титана», как и Дэн Андреич.

У них есть условия в «Титане». То, что они не посещают тренировки и игры – это идет в их штраф», – рассказал президент «Титана».

Ранее 29-летний нападающий сообщил, что присоединился к ФК «10» в Winline Медиалиге. Переход возможен в случае согласия бывшего и нынешнего клуба. 

Однако «Титан» объявлял об уходе Кутуза из команды.

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