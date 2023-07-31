Александр Зуев: «Есть регламент. На данный момент Кутуз – игрок «Титана»

Александр Зуев утверждает, что Кутуз – игрок «Титана».

«Есть регламент. Мы готовы отпустить Кутуза, но к нам не выходили с предложением или на разговор. Если Кутуз считает, что он в «10», ему может деньги платить, делать продакшн. Но на данный момент он игрок «Титана», как и Дэн Андреич.

У них есть условия в « ». То, что они не посещают тренировки и игры – это идет в их штраф», – рассказал президент «Титана».

Ранее 29-летний нападающий сообщил, что присоединился к ФК «10» в . Переход возможен в случае согласия бывшего и нынешнего клуба.

Однако «Титан» объявлял об уходе Кутуза из команды.