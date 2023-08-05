Тренер «Сахалина» Дроздов о 2Drots: «Это команда золотой десятки Второй лиги с претензией на выход в Первую»
Юрий Дроздов сравнил уровень 2Drots с профессиональными командами Второй лиги.
«Какого уровня 2Drots? Я думаю, это золотая десятка Второй лиги с претензией на выход в Первую. Там хорошие футболисты, поигравшие. Если физически себя поддерживать, то мастерство никуда не уходит.
Кого бы забрал из 2Drots в «Сахалин»? Гудаева, Степанова, Стиля, Гаучо.
Сычева? У меня три хороших вратаря. Он не потянул бы», – рассказал главный тренер «Сахалина».
2Drots обыграли «Сахалин» (2:0) в 1/256 финала Кубка России. В следующем раунде клуб сыграет с «Муромом».
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