Тренер «Сахалина» Дроздов о 2Drots: «Это команда золотой десятки Второй лиги с претензией на выход в Первую»

Теги Юрий Дроздов Вторая лига Сахалин «Гудай» Денис Гудаев Александр Степанов 1994 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Гаучо Дмитрий Сычев Медиафутбол

Юрий Дроздов сравнил уровень 2Drots с профессиональными командами Второй лиги.

«Какого уровня 2Drots? Я думаю, это золотая десятка Второй лиги с претензией на выход в Первую. Там хорошие футболисты, поигравшие. Если физически себя поддерживать, то мастерство никуда не уходит.

Кого бы забрал из 2Drots в «Сахалин»? Гудаева, Степанова, Стиля, Гаучо.

Сычева? У меня три хороших вратаря. Он не потянул бы», – рассказал главный тренер «Сахалина».

2Drots обыграли «Сахалин» (2:0) в 1/256 финала Кубка России. В следующем раунде клуб сыграет с «Муромом».

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2 комментария

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В сортах 2дротс мало кто из нормальных людей разбирается.
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золотая 10??? а ещё одна есть?
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