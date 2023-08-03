Стиль – лучший игрок матча 2Drots – «Сахалин» по данным RuStat. В топ-10 всего один игрок «Сахалина»

Алекс Стиль лучший игрок матча Фонбет Кубка России 2Drots – «Сахалин» по данным RuStat.

Индекс хавбека 2Drots составил 258, а xG – 1.07.

Второй индекс в матче у левого защитника 2Drots Артура Бегларяна – 253.

Замыкает топ-3 центральный защитник 2Drots Гудай – 241.

Лучшим в составе «Сахалина» стал защитник Андрей Сорокин с показателем 206, что сопоставимо с показателем защитника 2D Сали (207, 9-й показатель в составе 2Drots).

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER