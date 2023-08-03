Стиль – лучший игрок матча 2Drots – «Сахалин» по данным RuStat. В топ-10 всего один игрок «Сахалина»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Сахалин «Гудай» Денис Гудаев 2Drots Артур Бегларян Алекс Стиль Медиафутбол

Алекс Стиль лучший игрок матча Фонбет Кубка России 2Drots – «Сахалин» по данным RuStat.

Индекс хавбека 2Drots составил 258, а xG – 1.07.

Второй индекс в матче у левого защитника 2Drots Артура Бегларяна – 253.

Замыкает топ-3 центральный защитник 2Drots Гудай – 241.

Лучшим в составе «Сахалина» стал защитник Андрей Сорокин с показателем 206, что сопоставимо с показателем защитника 2D Сали (207, 9-й показатель в составе 2Drots).

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5 комментариев

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Да и пофиг на вашего Стиля. Там "Санта Колома" из Андорры под руководством Дмитрия Черышева уже второй барьер в лиге конференций преодолела. В этот раз смогли обыграть команду из Черногории, уступая 0:2 послье первой игры!!!
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Кроме как про медиакоманды,которые по факту ни разу не медиа по составу и не говорят.Что других матчей нет в пути Регионов7
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напишите пожалуйста, как правильно читать двартос или как она называется?)
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Что на фиг? Какой ещё стиль, а чего не подиум, модель, дизайнер?
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Ответ Сергей Батурин
напишите пожалуйста, как правильно читать двартос или как она называется?)
Ту Дротс
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