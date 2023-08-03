Хавбек 2Drots Ослоновский о форварде клуба Гаучо: «К нему бы второго забивного нападающего, и эта пара была бы в Первой лиге»
Владислав Ослоновский высказался о том, почему Клуцей Годфред так мало забивает.
«Мои слова про форварда после финала МФЛ? Я же не говорил, что Гаучо плохой игрок. Он просто не страйкер. Он не забивает голы, но играет просто потрясающе.
Нападающего, который забивает, нам не хватает. Гаучо, возможно, второй нападающий: цепляется за мячи, отдает, разворачивает. Сейчас к нам пришел Прошляков. Был у нас молодой человек, который забивал, но ушел. Он может быть бесполезный на поле, но забивает голы. Так-то посмотреть, Кутуз просто забивал голы.
Можно как угодно играть в футбол, но нападающий должен забивать. Для меня Гаучо не характерный нападающий, не столб.
К нему бы второго забивного нападающего, и эта пара была бы в Первой лиге. Я уверен, что он после Кубка России уедет в профессиональный клуб, если также будет играть», – сказал Ослоновский в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.
2Drots обыграл «Сахалин» в 1/256 Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с «Муромом».
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Мне зачем читать эту хрень? Я хочу видеть новости футбола, а не вот это
P.S. Заранее извиняюсь, если задел кого-то) а я ведь наверняка задел