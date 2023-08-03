Хавбек 2Drots Ослоновский о форварде клуба Гаучо: «К нему бы второго забивного нападающего, и эта пара была бы в Первой лиге»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Вторая лига Сахалин Муром «Слон» Владислав Ослоновский Данила Прошляков 2Drots ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Гаучо Медиафутбол

Владислав Ослоновский высказался о том, почему Клуцей Годфред так мало забивает.

«Мои слова про форварда после финала МФЛ? Я же не говорил, что Гаучо плохой игрок. Он просто не страйкер. Он не забивает голы, но играет просто потрясающе.

Нападающего, который забивает, нам не хватает. Гаучо, возможно, второй нападающий: цепляется за мячи, отдает, разворачивает. Сейчас к нам пришел Прошляков. Был у нас молодой человек, который забивал, но ушел. Он может быть бесполезный на поле, но забивает голы. Так-то посмотреть, Кутуз просто забивал голы.

Можно как угодно играть в футбол, но нападающий должен забивать. Для меня Гаучо не характерный нападающий, не столб.

К нему бы второго забивного нападающего, и эта пара была бы в Первой лиге. Я уверен, что он после Кубка России уедет в профессиональный клуб, если также будет играть», – сказал Ослоновский в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

2Drots обыграл «Сахалин» в 1/256 Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с «Муромом».

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1 комментарий

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Скажите, а тут есть взрослые адекватные люди, которые пристально следят за этим и знают всех поименно?))
Мне зачем читать эту хрень? Я хочу видеть новости футбола, а не вот это

P.S. Заранее извиняюсь, если задел кого-то) а я ведь наверняка задел
+3
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