Хавбек 2Drots Ослоновский о форварде клуба Гаучо: «К нему бы второго забивного нападающего, и эта пара была бы в Первой лиге»

Владислав Ослоновский высказался о том, почему Клуцей Годфред так мало забивает.

«Мои слова про форварда после финала МФЛ? Я же не говорил, что Гаучо плохой игрок. Он просто не страйкер. Он не забивает голы, но играет просто потрясающе.

Нападающего, который забивает, нам не хватает. Гаучо, возможно, второй нападающий: цепляется за мячи, отдает, разворачивает. Сейчас к нам пришел Прошляков. Был у нас молодой человек, который забивал, но ушел. Он может быть бесполезный на поле, но забивает голы. Так-то посмотреть, Кутуз просто забивал голы.

Можно как угодно играть в футбол, но нападающий должен забивать. Для меня Гаучо не характерный нападающий, не столб.

К нему бы второго забивного нападающего, и эта пара была бы в Первой лиге. Я уверен, что он после Кубка России уедет в профессиональный клуб, если также будет играть», – сказал Ослоновский в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

2Drots обыграл «Сахалин» в 1/256 Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с «Муромом».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER