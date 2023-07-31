ЦСКА занесет отбитый пенальти «Ахмата» в статистику Акинфеева. После сэйва Безбородов ошибочно разрешил грозненцам перебить

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов рекорды видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Футбол

ЦСКА учтет в статистике отбитый Игорем Акинфеевым пенальти в матче с «Ахматом».

В матче 2-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 2:3. Все голы в игре были забиты с пенальти, 4 из них – в первом тайме.

В компенсированное время 1-го тайма защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова с пенальти, судья Владислав Безбородов, просмотрев видеоповтор, заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

Позднее департамент судейства РФС признал разрешение перебить пенальти ошибкой Безбородова.

«Вчера Игорь Акинфеев отбил 19-й пенальти в РПЛ, обновив свой рекорд. Мы обязательно занесем этот сэйв в статистику», – сообщил официальный телеграм-канал ЦСКА.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GadyaCSKA
Правильно , занести в статистику ! Игорь отбил этот пенальти ! ЦВБП !!!
+73
-20
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Артем
Ответ An Kr
а ты уверен, что он не сошел с линии?
это даже на спортсе разобрали , не сошел
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Я вот думаю, Безбородову 6 десяток лет пошел - может это не в технике дело, может он просто глуховат с возрастом стал?
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Игорь - легенда. Продолжает отбивать пенальти и тащить команду, несмотря ни на возраст, ни травмы.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GadyaCSKA
Ответ Кондитер
мы помним статистику в еврокубках у Игоря ))
Я понимаю , что всем болелам , кроме армейцев Акинфеев покоя не даёт , потому , что пока лучше вратаря в РПЛ нет . Игорь легенда , столько лет в воротах и на таком уровне
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brennet
Ответ Нейтральный критик
Да нарисуйте сразу сто отбитых пеналей и счет 10:2. Есть протокол и официальный результат, точка. А эта игра на эмоциях в официальном медиа больше похожа на подростковый выброс гормонов.
Так и в протокол можно написать всё что угодно. Безбородов не даст соврать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
это как у Роналду будет. гол уругваю на чм 2022
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim Kolmykov
по факту то Игорь отбил
только вот пенальти онулирован вроде
поэтому мне кажется особо смысла засчитывать нет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Мальков
А что по поводу Красной карточки Гайтай? Отменят или оставят решение в силе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Антон Фалафель
Официально этого отбития не было. Это уже попахивает 1000ю голами Пеле, которые высасывали откуда могли.
Фальсификация)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Кондитер
До сих пор вспоминаю и угораю , в этом нет ничего плохого , а вы как трагедию переносите )
Для нас никакой трагедии нет! Помни дело твое все равно лучше Игоря в России вратаря нет и ещё лет 300 не будет!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
отбил, ну гол засчитали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Кондитер
мы помним статистику в еврокубках у Игоря ))
У своего то клуба вспомнить нечего! Ну помни!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
У коней SMM - Игорь Шалимов? Как такой бред можно написать?

Всю историю перепишите тогда
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Ответ Ебздрогыч
Я вот думаю, Безбородову 6 десяток лет пошел - может это не в технике дело, может он просто глуховат с возрастом стал?
И начистую забыл за что ставятся и нет пенальти и протокол?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кичатый
Ответ An Kr
а ты уверен, что он не сошел с линии?
Все чисто, одна нога на линии. Если уж переливали, зачем разрешили менять пенальтиста. Крч судьи как обычно 🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Все правильно! Почему косяк судьи должен сказываться на статистике нашей легенды?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
А если бы в итоге была ничья они бы себе ещё пару очков сверху нарисовали?
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Официально этого отбития не было. Это уже попахивает 1000ю голами Пеле, которые высасывали откуда могли.
+15
-14
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ An Kr
а ты уверен, что он не сошел с линии?
Акинфеев точно не сошел с линии. А вот Кучаев до удара успел забежать в штрафную метра на 2. Так что пенальти и без шоу Безбородова должны были перебивать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Кондитер
Ну хз , посмотрим )
Да тут и смотреть нечего! Мы все равно до этого не доживём!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ GadyaCSKA
Я понимаю , что всем болелам , кроме армейцев Акинфеев покоя не даёт , потому , что пока лучше вратаря в РПЛ нет . Игорь легенда , столько лет в воротах и на таком уровне
Вы лучше ответьте на вопрос (не мне, себе ответьте): если бы эта история произошла с вашим соперником - рвали бы тельняшку на груди ради справедливости или громче всех кричали бы "какой позор"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Александр Мальков
А что по поводу Красной карточки Гайтай? Отменят или оставят решение в силе?
Обязаны отменить !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ч
Ответ Кондитер
мы помним статистику в еврокубках у Игоря ))
Это про кубок УЕФА же, да? Одна штука, целая. Завидуйте молча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
А в другую сторону это работает? Ну, например, отобрать у Акинфеева сухарь в том самом матче, где судил Петтай?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий