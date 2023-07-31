ЦСКА занесет отбитый пенальти «Ахмата» в статистику Акинфеева. После сэйва Безбородов ошибочно разрешил грозненцам перебить

ЦСКА учтет в статистике отбитый Игорем Акинфеевым пенальти в матче с «Ахматом».

В матче 2-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл « » со счетом 2:3. Все голы в игре были забиты с пенальти, 4 из них – в первом тайме.

В компенсированное время 1-го тайма защитник ЦСКА Милан Гайич получил желтую карточку за фол на в штрафной площади. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова с пенальти, судья Владислав Безбородов, просмотрев видеоповтор, заменил желтую карточку Гайича на красную. «Ахмат» получил право перебить пенальти, и Мохамед Конате реализовал 11-метровый.

Позднее департамент судейства РФС признал разрешение перебить пенальти ошибкой .

«Вчера Игорь Акинфеев отбил 19-й пенальти в РПЛ, обновив свой рекорд. Мы обязательно занесем этот сэйв в статистику», – сообщил официальный телеграм-канал ЦСКА.

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?