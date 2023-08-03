Евсеев о Медиалиге: «Попросят разжечь – готов. Смотря сколько нулей предложат»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Вадим Евсеев высказался о своем отношении к медиафутболу.

– В недавнем интервью вы сказали: «Если буду свободен, есть Медиалига». Это же был сарказм?

– Почему сарказм? Говорил на полном серьезе.

– Не смущают наигранные конфликты?

– Если попросят подыграть, разжечь – я готов. Но смотря сколько нулей предложат (улыбается). Чем больше, тем сильнее буду готов. На меня уже выходили несколько команд, в очередь выстраивались.

– Деньги большие предлагали?

– Огромные.

– Но?

– Профессиональный футбол интереснее и ответственнее. А Медиалига – это шоу, – сказал главный тренер «Факела».

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13 комментариев

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За деньги - да, за деньги - да
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Евсеев: "Чек на стол и погнали"
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Разожги Факел, а потом и медиашляпу можешь сжечь к x###)
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Скоро бывший главный тренер факела.
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Вадик иди уже на губи Факел
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Вадик тебе четыре нуля и любая цифра перед ними. тебе ведь лишь бы на пивас схватило
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По результатам скоро, Вадик, скоро.
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Как-то продажненько звучит
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Готовится к отходу
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Так и до Саудовской Аравии недалеко
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Что наша жизнь? Игра... ©
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Вадик любит нули, я смотрю. Что в результате матча, что тут...
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