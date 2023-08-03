Евсеев о Медиалиге: «Попросят разжечь – готов. Смотря сколько нулей предложат»
Вадим Евсеев высказался о своем отношении к медиафутболу.
– В недавнем интервью вы сказали: «Если буду свободен, есть Медиалига». Это же был сарказм?
– Почему сарказм? Говорил на полном серьезе.
– Не смущают наигранные конфликты?
– Если попросят подыграть, разжечь – я готов. Но смотря сколько нулей предложат (улыбается). Чем больше, тем сильнее буду готов. На меня уже выходили несколько команд, в очередь выстраивались.
– Деньги большие предлагали?
– Огромные.
– Но?
– Профессиональный футбол интереснее и ответственнее. А Медиалига – это шоу, – сказал главный тренер «Факела».
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