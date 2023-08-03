Вадим Евсеев высказался о своем отношении к медиафутболу.

– В недавнем интервью вы сказали: «Если буду свободен, есть Медиалига». Это же был сарказм?

– Почему сарказм? Говорил на полном серьезе.

– Не смущают наигранные конфликты?

– Если попросят подыграть, разжечь – я готов. Но смотря сколько нулей предложат (улыбается). Чем больше, тем сильнее буду готов. На меня уже выходили несколько команд, в очередь выстраивались.

– Деньги большие предлагали?

– Огромные.

– Но?

– Профессиональный футбол интереснее и ответственнее. А Медиалига – это шоу, – сказал главный тренер «Факела».