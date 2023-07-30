Евсеев об 1:4 c «Локомотивом»: «Возьму ответственность на себя – проигрывает тренер. Много чего можно сказать, но это останется в раздевалке»

Вадим Евсеев высказался о причинах поражения от «Локомотива».

«Факел» уступил со счетом 1:4 в матче второго тура Мир .

– Два разных тайма. В первом требования, которые были сказаны, полностью выполнялись.

Играли вперед, за спину группе обороны соперника, создавали давление.

Во втором тайме этого было мало. Почему‑то стали играть поперек, игра поменялась, не было давления с нашей стороны.

– Почему это произошло?

– Соперник чуть‑чуть перестроился, но даже в этой ситуации надо было гнуть свою линию. Понятно, что соперник стал играть на наших качествах.

Выманивали группу игроков возле своей штрафной, и уже игроки обороны делали длинную передачу на Дзюбу. Он сбрасывал. У соперника было в этом компоненте преимущество.

Возьму на себя ответственность за этот результат. Проигрывает тренер. Много чего можно сказать, но это останется в раздевалке. Может быть, в перерыве не донесли, что игра может поменяться.

Это футбол, тут делают определенные поправки. Не получилось. О чем мы говорили, на том и попали, – сказал главный тренер « » .