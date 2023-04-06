Будаков о Давыдове: «Ему алкоголь не испортил карьеру, а только помог»

Теги Кубань (до 2020) премьер-лига Россия Торпедо Александр Будаков Сергей Сергеевич Давыдов Дан Петреску Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Медиафутбол

Александр Будаков рассказал о том, как Сергею Давыдову во время карьеры помогал алкоголь

– Знаете футболиста, которому алкоголь испортил карьеру?

– Знаю футболиста, которому алкоголь только помог – Сергей Давыдов!

Его Петреску в «Кубани» как-то на базе закрыл. Видел, что Давыд любит погулять. Ну и тот остался, 2-3 дня порежимил – и заднюю дернул! Организм, видать, испугался, не в естественной среде оказался.

– Еще историй!

– Во времена «Торпедо» я жил у Давыда пару недель. Он заболел и предложил лечиться глинтвейном. Решили сварить! Накупили всего – апельсины, яблоки, корица. И две бутылки вина. Сварили целую кастрюлю – час готовили! А Давыд за полчаса выпил и сказал: «Мало, пошли еще за одной порцией», – сказал Будаков.

Оба футболиста на данный момент играют в Winline Медиалиге. Будаков играет за «Родину Медиа», Давыдов – за «БроукБойз».

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7 комментариев

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Dinamus
как ни крути а мне будаков нравятся... слабее конечно чем мужилов забугин и брыкалов, но зато как колоритно ;))
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Dinamus
Ответ Analjinn
Не плачет и бухает - настоящий мужык.
настоящий. был мужик - вывез бабу в Геленджик;))
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Maximil
Очередного Амбассадора нашли...
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Analjinn
Не плачет и бухает - настоящий мужык.
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Знатный стахановец
Колдырь. Это его выбор.
+2
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Игорь Пичугин
Нов#йперсонад появился Будаков, хлеб у Мостового забирает.
+3
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раскаявшийся жиробас
Одна бутылка вина для глинтвейна - это прям совсем ничего, с парами же все уходит, это один-два небольших стакана на каждого, так что чего удивляться, что не хватило на двоих здоровых футболистов
+6
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