Будаков о Давыдове: «Ему алкоголь не испортил карьеру, а только помог»

Александр Будаков рассказал о том, как Сергею Давыдову во время карьеры помогал алкоголь

– Знаете футболиста, которому алкоголь испортил карьеру?

– Знаю футболиста, которому алкоголь только помог – Сергей Давыдов!

Его Петреску в «Кубани» как-то на базе закрыл. Видел, что Давыд любит погулять. Ну и тот остался, 2-3 дня порежимил – и заднюю дернул! Организм, видать, испугался, не в естественной среде оказался.

– Еще историй!

– Во времена «Торпедо» я жил у Давыда пару недель. Он заболел и предложил лечиться глинтвейном. Решили сварить! Накупили всего – апельсины, яблоки, корица. И две бутылки вина. Сварили целую кастрюлю – час готовили! А Давыд за полчаса выпил и сказал: «Мало, пошли еще за одной порцией», – сказал Будаков.

Оба футболиста на данный момент играют в Winline Медиалиге. Будаков играет за «Родину Медиа», Давыдов – за «БроукБойз».