Кутуз: «Большим блогером в Медиалиге не стать! Это узкий круг людей. На челленджах далеко не уедешь»

Кутуз объяснил решение отказаться вернуться в 2Drots и перейти в ФК «10».

«Почему выбрал «Десятку»? Я уже встал на тот путь, пока есть такая возможность. Я не верил 2 года назад, что у меня будут такие связи, возможности и знакомства. Я реально хочу попытаться стать большим блогером.

Это сугубо мое мнение, что большим блогером не стать в . Это узкий круг людей. На челленджах далеко не уедешь. Есть 20 популярных человек, ты их по кругу зовешь. Уже год подряд.

Я не вернулся в 2Drots, потому что я уже сделал шаг из этой команды на путь становления. Сейчас делать шаг назад... Я их безумно люблю, уважаю, каждый день общаюсь. По-доброму завидую их атмосфере в команде со слезами на глазах. Мне много раз хотелось вернуться, но я понимаю, что у меня есть своя цель. Я хочу ее добиться.

Я был готов вернуться на МКС: 10+10 за ролики, а деньги мне не нужны. Я буду играть всей душой и всем сердцем. Но не договорились. В последний день заявки мне звонит . Я не сдержал слово и пошел в « ».

Конкретных разговоров с Некитом не было. Я его не создавал, потому что понимал, что у меня есть своя дорога, которую я задумал. У меня есть желание, я хочу вернуться в 2D, но это противоречит моей дороге, которую я хочу. Да, я хочу играть в 2D, общаться с пацанами, но у меня стоит своя цель. Присутствие пацанов из 2D – раз, два, а что потом?

Не было помощи от 2Drots! Дали медийку, что Кутуза знают, а дальше сам. Когда мы запустили ролики, мы просили условные репосты, а их не было», – рассказал экс-игрок «Титана» и 2Drots.

Кутуз присоединился к ФК «10». Ранее он был арендован клубом Мусагалиева на BetBoom МКС у «Титана»