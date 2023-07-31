Кутуз: «Большим блогером в Медиалиге не стать! Это узкий круг людей. На челленджах далеко не уедешь»

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз объяснил решение отказаться вернуться в 2Drots и перейти в ФК «10».

«Почему выбрал «Десятку»? Я уже встал на тот путь, пока есть такая возможность. Я не верил 2 года назад, что у меня будут такие связи, возможности и знакомства. Я реально хочу попытаться стать большим блогером.

Это сугубо мое мнение, что большим блогером не стать в Медиалиге. Это узкий круг людей. На челленджах далеко не уедешь. Есть 20 популярных человек, ты их по кругу зовешь. Уже год подряд.

Я не вернулся в 2Drots, потому что я уже сделал шаг из этой команды на путь становления. Сейчас делать шаг назад... Я их безумно люблю, уважаю, каждый день общаюсь. По-доброму завидую их атмосфере в команде со слезами на глазах. Мне много раз хотелось вернуться, но я понимаю, что у меня есть своя цель. Я хочу ее добиться.

Я был готов вернуться на МКС: 10+10 за ролики, а деньги мне не нужны. Я буду играть всей душой и всем сердцем. Но не договорились. В последний день заявки мне звонит Азамат. Я не сдержал слово и пошел в «Десятку».

Конкретных разговоров с Некитом не было. Я его не создавал, потому что понимал, что у меня есть своя дорога, которую я задумал. У меня есть желание, я хочу вернуться в 2D, но это противоречит моей дороге, которую я хочу. Да, я хочу играть в 2D, общаться с пацанами, но у меня стоит своя цель. Присутствие пацанов из 2D – раз, два, а что потом?

Не было помощи от 2Drots! Дали медийку, что Кутуза знают, а дальше сам. Когда мы запустили ролики, мы просили условные репосты, а их не было», – рассказал экс-игрок «Титана» и 2Drots.

Кутуз присоединился к ФК «10». Ранее он был арендован клубом Мусагалиева на BetBoom МКС у «Титана»

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