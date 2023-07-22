«Я снял видос, и написал Хул: «Залетай на стрижку», но я не смог. Потом Белка позвал меня на МКС». Эдамс о 2D

Эдамс рассказал, как попал в 2Drots.

«Я тренировал индивидуально детей. Они говорят: «Вы классно играете в футбол, у вас необычная прическа, вы сами такой необычный, попробуйте в 2Drots». Я говорю: «Окей, надо посмотреть». Я слышал, знал, что там есть Мбапешка, Жека с Некитом. Я слышал о них, но не смотрел.

Захожу на канал, а там челленджи на стрижку и так далее. Думаю, ну, прикольно. Я понимал, что они молодые – им лет по 16, а мне 25. Возможно, да, но не понятно.

Я снял видосик, и мне написал Хул: «Здарово, залетай на стрижку». Но я не смог, потому что куда-то уехал. Потом он меня еще раз звал, но я уехал. Я уже понимал, если позвали второй раз, значит, можно спокойно залететь. Может, что-то получиться.

Потом начался первый , период четвертьфиналов, нужно усиление. У нас есть друг Кузен, который сейчас вратарь в « », он с Белкой общается. Они были на совместной тусовке, и спросил у него: «Хочет ли кто-то в футбол поиграть?» А Кузя знает, что я вайны снимал, пытался двигаться, и он предложил меня.

Я пришел на просмотр: были , , еще зеленоградские пацаны. Мы пришли, а там полный сумбур, 5 мячей на тренировке, тренер с похмелья с минералкой ходит. Я думал, что происходит. В итоге, понятно, что по скиллу мы были сильнее. Там игра со Sports.ru на МКС, мы ее нормально сыграли.

Но у нас не было понимания: мы сыграли три игры на МКС, а никуда на съемки не зовут, и не знаем, оставляют или нет, хотят видеть в команде или нет. МКС раз в год и что делать?» – рассказал капитан 2Drots.