«Я снял видос, и написал Хул: «Залетай на стрижку», но я не смог. Потом Белка позвал меня на МКС». Эдамс о 2D

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Эдамс рассказал, как попал в 2Drots.

«Я тренировал индивидуально детей. Они говорят: «Вы классно играете в футбол, у вас необычная прическа, вы сами такой необычный, попробуйте в 2Drots». Я говорю: «Окей, надо посмотреть». Я слышал, знал, что там есть Мбапешка, Жека с Некитом. Я слышал о них, но не смотрел.

Захожу на канал, а там челленджи на стрижку и так далее. Думаю, ну, прикольно. Я понимал, что они молодые – им лет по 16, а мне 25. Возможно, да, но не понятно.

Я снял видосик, и мне написал Хул: «Здарово, залетай на стрижку». Но я не смог, потому что куда-то уехал. Потом он меня еще раз звал, но я уехал. Я уже понимал, если позвали второй раз, значит, можно спокойно залететь. Может, что-то получиться.

Потом начался первый МКС, период четвертьфиналов, нужно усиление. У нас есть друг Кузен, который сейчас вратарь в «Бей Беги», он с Белкой общается. Они были на совместной тусовке, и Белка спросил у него: «Хочет ли кто-то в футбол поиграть?» А Кузя знает, что я вайны снимал, пытался двигаться, и он предложил меня.

Я пришел на просмотр: были Кутуз, Эйтан, еще зеленоградские пацаны. Мы пришли, а там полный сумбур, 5 мячей на тренировке, тренер с похмелья с минералкой ходит. Я думал, что происходит. В итоге, понятно, что по скиллу мы были сильнее. Там игра со Sports.ru на МКС, мы ее нормально сыграли.

Но у нас не было понимания: мы сыграли три игры на МКС, а никуда на съемки не зовут, и не знаем, оставляют или нет, хотят видеть в команде или нет. МКС раз в год и что делать?» – рассказал капитан 2Drots.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Что это за набор букв в заголовке? 😁
+2
0
+2
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